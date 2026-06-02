Πάτρα: Tην Τετάρτη η κηδεία πατέρα και γιου που σκοτώθηκαν σε τροχαίο

Την Τετάρτη 3 Ιουνίου κηδεύονται πατέρας και γιος που σκοτώθηκαν το μεσημέρι της Κυριακής στην Πάτρα, κοντά στο Τόφαλος, όταν η μηχανή στην οποία επέβαιναν εξετράπη της πορείας της.

Ο Διονύσης και Ο Ηλίας- Κωνσταντίνος Γκέκας θα κηδευτούν στις 5 το απόγευμα από τον Ιερό Ναό Αγίου Μηνά Λεύκας στο Β΄ Δημοτικό Νεκροταφείο.

Το πένθος για την οικογένειά τους βαρύτατο.

Ο θάνατός τους βύθισε στο πένθος τους δικούς τους ανθρώπους και σόκαρε το πανελλήνιο.

Ναυτικός Όμιλος Πατρών - ΨΗΦΙΣΜΑ

Το Δ.Σ. του ΝΟΠ εκφράζει τη βαθύτατη θλίψη για την τραγική απώλεια που βιώνει η οικογένεια της κολυμβήτριάς μας Ελεωνόρας Γκέκα με τον αδόκητο χαμό του πατέρα της και του αδελφού της.

Η οικογένεια του ΝΟΠ θρηνεί την απώλειά τους και εκφράζει τα ειλικρινή συλλυπητήρια τόσο στην ίδια όσο και στη μητέρα της Άννα Παπαγεωργίου.

Αιωνία τους η μνήμη