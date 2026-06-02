Bίβιαν Γουίλσον: Μούσα της Ριάνα η τρανς κόρη του Ελον Μασκ

Λανσάρει σετ εσωρούχων με graffiti prints και λαμπερές κρυστάλλινες λεπτομέρειες, ενώ συμμετέχει σε ομαδικές λήψεις μαζί με τα μοντέλα Λέιθ Άσλεϊ, Ιφεόμα Μπόσα και Σάντι.

Πρόκειται για την κόρη που αποκήρυξε ο κροίσος Ελον Μασκ ώστε εκείνη να αλλάξει το επώνυμό της. Αυτό τον Ιούνιο, μήνα αφιερωμένο στην LGBTQ+ κοινότητα και τις εκδηλώσεις του Pride διεθνώς, η Βίβιαν Γουίλσον πρωταγωνιστεί στην καμπάνια της Savage X Fenty, του lingerie brand της Ριάνα, ως εκπρόσωπος της queer κοινότητας.

Σε ανάρτησή στο Instagram για τη Savage X Fenty διαβάσαμε: «Η @vivllainous είναι ακριβώς αυτή που έλεγε ότι είναι».

Η καμπάνια απέσπασε θετικά σχόλια από τους followers του label, με την ηθοποιό Λαβέρν Κοξ να σχολιάζει: «Ναι! Ευχαριστούμε, Ριάνα. Αυτό είναι τα πάντα, ειδικά αυτή τη στιγμή». Πολλοί χρήστες επαίνεσαν επίσης την pop star για τη διαχρονική στήριξή της στα άτομα LGBTQ+. Η Γουίλσον έχει ξανακάνει το μοντέλο για την εταιρεία γιορτάζοντας τη γιορτή του Αγίου Βαλεντίνου.

Οσο για το διάσημο και πάμπλουτο δισεκατομμυριούχο πατέρα της (τον οποίο δεν έχει συναντήσει εδώ και πολύ καιρό), ξεκαθαρίζει ότι «δεν επιθυμεί να σχετίζεται με κανέναν τρόπο».

