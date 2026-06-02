Συλλυπητήρια Αϊβαλή για Διονύση και Ηλία-Κωνσταντίνο Γκέκα: Η Πάτρα θρηνεί μια ανείπωτη τραγωδία

Συλλυπητήρια ανακοίνωση εξέδωσε η παράταξη Αϊβαλή για τον Διονύση κσι τον Ηλία-Κωνσταντίνο Γκέκα, που σκοτώθηκαν σε τροχαίο στην Πάτρα.

"Η τραγική απώλεια του συμπολίτη μας Διονυσίου Γκέκα και του γιου του, Ηλία-Κωνσταντίνου Γκέκα, μαθητή της Β΄ Λυκείου, έχει βυθίσει στο πένθος και τη συγκίνηση ολόκληρη την τοπική κοινωνία", αναφέρει η ανακοίνωση και συνεχίζει ως εξής:

Ο άδικος και τόσο πρόωρος χαμός ενός πατέρα και του παιδιού του, που έφυγαν μαζί από τη ζωή, προκαλεί ανείπωτη οδύνη και συγκλονίζει κάθε πολίτη της πόλης μας. Μπροστά σε μια τέτοια τραγωδία, τα λόγια μοιάζουν φτωχά για να περιγράψουν τον πόνο και τη θλίψη που αισθανόμαστε όλοι.

Η σκέψη μας βρίσκεται δίπλα στην οικογένεια, στους οικείους τους, στους φίλους, στους συμμαθητές και στους εκπαιδευτικούς του Ηλία-Κωνσταντίνου, που καλούνται να διαχειριστούν μια απώλεια που ξεπερνά κάθε ανθρώπινη δύναμη.

Η δημοτική παράταξη «Πάτρα Σπουδαία και Πάλι» εκφράζει τα πιο ειλικρινή της συλλυπητήρια.

Για τη δημοτική παράταξη

«Πάτρα, Σπουδαία και Πάλι»

Βασίλης Αϊβαλής