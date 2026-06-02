Η Σάρα Πίτζεον αλωνίζει το Μανχάταν με τις τσάντες- φετίχ του οίκου Balenciaga

Δίνεται έμφαση στην Rodeo bag που προωθείται ως εναλλακτική της Birkin

Με πρέσβειρα τη Σάρα Πίτζεον και σκηνικό τη Νέα Υόρκη, πρoβάλλει τις τσάντες- φετίχ του, ο διάσημος οίκος Balenciaga. Η 29χρονη ηθοποιός από το Μίτσιγκαν, που εξελίχθηκε σε tv star και style icon χάρη στον πολύκροτο τηλεοπτικό της ρόλο ως Κάρολιν Μπεσέτ- Κένεντι, περιηγείται στο Μανχάταν αντιπροσωπεύοντας τη σύγχρονη, αβίαστη all day κομψότητα. Ψιλόλιγνη (έχει ύψος 1.78) χρίστηκε πρωταγωνίστρια της νέας καμπάνιας «A New York Minute: Keep Rolling» του άκρως επιδραστικού παριζιάνικου label. Συνεργάστηκε με την (υποψήφια για Οσκαρ) σκηνοθέτιδα Celine Song, σε ύφος ημερολογίου πόλης.

Μέσα στην πολυκοσμία και την αστείρευτη ενέργεια της μεγαλούπολης υλοποιήθηκαν 3 φιλμάκια κόντρα στην πεπατημένη καθώς ξεσκεπάζονται ακόμα και το συνεργείο και οι συνθήκες του γυρίσματος. Η Σάρα φοράει το πρωί την τσάντα Rodeo, που ήδη οι expert θεωρούν εναλλακτική της Birkin. Υποδεικνύεται άλλωστε με τον τόπο που τη φορούσε η αξεπέραστη Τζέιν Μπίρκιν. Χωράει τα πάντα, είναι μαλακή και πρακτική για τις πρωινές υποχρεώσεις. Κατά τη Vogue, εξαιτίας του νέου, μεγαλύτερου μεγέθους «truly fits everything»! Πρωτοπαρουσιάστηκε το 2024 από τον προηγούμενο καλλιτεχνικό διευθυντή Demna Gvasalia με έμπνευση το εμβληματικό Rodeo Drive και σήμερα ο διάδοχός του Pierpaolo Piccioli την λανσάρει με πάθος ως «everyday must have» εν όψει φθινοπώρου.

