Αίγιο: Χειροπέδες σε 17χρονο για ναρκωτικά

Δικογραφία σε βάρος της μητέρας του ανήλικου για παραμέληση της εποπτείας του
Συνελήφθη, χθες το βράδυ, στο Αίγιο, από αστυνομικούς της ΟΠΚΕ του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αιγιαλείας, ένας 17χρονος,
διότι σε αστυνομικό έλεγχο που του διενεργήθηκε, βρέθηκε στην κατοχή του και κατασχέθηκε ένας τρίφτης κάνναβης, με υπολείμματα της ναρκωτικής
ουσίας, σύμφωνα με την αστυνομία.
Επιπλέον, σχηματίσθηκε δικογραφία σε βάρος της μητέρας του ανήλικου για παραμέληση της εποπτείας του.
Δικογραφία σε βάρος της μητέρας του ανήλικου για παραμέληση της εποπτείας του.
Σύλληψη για παράβαση της νομοθεσίας περί ναρκωτικών
Συνελήφθη, χθες το βράδυ, στην Αμφιλοχία, από αστυνομικούς της ΟΠΚΕ της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγρινίου, ένας ημεδαπός
άνδρας, διότι σε αστυνομικό έλεγχο που διενεργήθηκε, σε αυτοκίνητο, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν επτά γραμμάρια κάνναβης, καθώς και ένας
πλαστικός τρίφτης, με υπολείμματα της ναρκωτικής ουσίας.
Μάριος Οικονόμου: Σήμερα η κηδεία του στα Γιάννενα
Γυναικοκτονία στην Καλαμάτα: Τι εξετάζουν οι Αρχές για τα δύο παιδιά- Δεν άκουσαν τις κραυγές της μητέρας τους ενώ ήταν στο διπλανό δωμάτιο
Πάτρα: Συνελήφθη ο άνδρας που πυροβόλησε στα Δεμένικα και τραυματίστηκε ένας άνδρας- Είχε ξαναπυροβολήσει στην ίδια περιοχή
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr