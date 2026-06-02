Αίγιο: Χειροπέδες σε 17χρονο για ναρκωτικά

Συνελήφθη, χθες το βράδυ, στο Αίγιο, από αστυνομικούς της ΟΠΚΕ του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αιγιαλείας, ένας 17χρονος,

διότι σε αστυνομικό έλεγχο που του διενεργήθηκε, βρέθηκε στην κατοχή του και κατασχέθηκε ένας τρίφτης κάνναβης, με υπολείμματα της ναρκωτικής

ουσίας, σύμφωνα με την αστυνομία.

Επιπλέον, σχηματίσθηκε δικογραφία σε βάρος της μητέρας του ανήλικου για παραμέληση της εποπτείας του.

Σύλληψη για παράβαση της νομοθεσίας περί ναρκωτικών



Συνελήφθη, χθες το βράδυ, στην Αμφιλοχία, από αστυνομικούς της ΟΠΚΕ της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγρινίου, ένας ημεδαπός

άνδρας, διότι σε αστυνομικό έλεγχο που διενεργήθηκε, σε αυτοκίνητο, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν επτά γραμμάρια κάνναβης, καθώς και ένας

πλαστικός τρίφτης, με υπολείμματα της ναρκωτικής ουσίας.