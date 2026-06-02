Έκτακτο Επίδομα Παιδιού: Το ποσό που θα λάβουν οι δικαιούχοι ανά τέκνο

Τον Ιούνιο, σύμφωνα με όσα ανακοίνωσε προ ημερών ο Κυριάκος Μητσοτάκης, θα δοθεί το επίδομα των 150 ευρώ ανά τέκνο στις οικογένειες.

Συγκεκριμένα, πρόκειται για έκτακτη ενίσχυση 150 ευρώ για κάθε παιδί, η οποία θα καταβληθεί χωρίς αίτηση σε περίπου 1 εκατ. νοικοκυριά και αφορά ένα από τα μέτρα που είχε εξαγγείλει η κυβέρνηση τον Απρίλιο.

Οι δικαιούχοι

Δικαιούχοι είναι οικογένειες με ανήλικα παιδιά και οικογένειες με προστατευόμενα μέλη/τέκνα (π.χ. ενήλικα τέκνα με αναπηρία/ανικανότητα που παραμένουν υπό την προστασία της οικογένειας).

Έτσι, ένας άγαμος με ένα παιδί και εισόδημα έως 39.000 ευρώ θα λάβει 150 ευρώ, με δύο παιδιά και εισόδημα έως 44.000 ευρώ 300 ευρώ, με τρία παιδιά και εισόδημα έως 49.000 ευρώ 450 ευρώ, ενώ για τέσσερα, πέντε και έξι ή περισσότερα παιδιά η ενίσχυση φτάνει αντίστοιχα τα 600, 750 και τουλάχιστον 900 ευρώ, με ανώτατα εισοδηματικά όρια έως 64.000 ευρώ.

Για τα έγγαμα νοικοκυριά, το όριο ξεκινά από 40.000 ευρώ για ένα παιδί (150 ευρώ ενίσχυση), ανεβαίνει στα 45.000 ευρώ για δύο παιδιά (300 ευρώ), στα 50.000 ευρώ για τρία παιδιά (450 ευρώ), στα 55.000 ευρώ για τέσσερα παιδιά (600 ευρώ), στα 60.000 ευρώ για πέντε παιδιά (750 ευρώ) και φτάνει τα 65.000 ευρώ για έξι ή περισσότερα παιδιά (900 ευρώ και άνω).

Συνολικά, δικαιούχοι είναι περίπου 975.000 νοικοκυριά από σύνολο 1,2 εκατομμυρίων, με 3,3 εκατομμύρια μέλη. Η καταβολή θα γίνει αυτόματα με βάση τις φορολογικές δηλώσεις του 2025, χωρίς αίτηση, ενώ απαραίτητη είναι η δήλωση IBAN στην ΑΑΔΕ. Το δημοσιονομικό κόστος ανέρχεται σε 240 εκατ. ευρώ.

