Μπλακ άουτ στον Ηλεκτρικό: Εκτός λειτουργίας τέσσερις σταθμοί

Μεγάλη ταλαιπωρία για εκατοντάδες επιβάτες στη γραμμή 1 του Μετρό (πρώην Ηλεκτρικός) καθώς έκλεισαν τέσσερις σταθμοί λόγω προβλήματος στο σύστημα σηματοδότησης.

H κυκλοφορία στη Γραμμή 1 του Μετρό (ΗΣΑΠ) διεξάγεται στο τμήμα Ταύρος - Κηφισιά, λόγω τεχνικού προβλήματος στο σύστημα σηματοδότησης.

Σύμφωνα με ενημέρωση της ΣΤΑΣΥ εκτός λειτουργίας είναι προσωρινά οι σταθμοί Καλλιθέα, Μοσχάτο, Φάληρο και Πειραιάς (Γραμμή 1).