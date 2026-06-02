Λευτέρης Πανταζής: Ανοίγει σουβλατζίδικο στη Θεσσαλονίκη

Ο Λευτέρης Πανταζής ετοιμάζεται να επεκτείνει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες στη Θεσσαλονίκη, ανοίγοντας ένα νέο σουβλατζίδικο στο κέντρο της πόλης. Σύμφωνα με πληροφορίες, έχει ήδη βρει τον κατάλληλο χώρο όπου θα λειτουργήσει το κατάστημα. Βασική του επιδίωξη είναι να προσφέρει ποιοτικό φαγητό σε λογικές τιμές, ώστε να είναι προσιτό για τις οικογένειες.

Την αποκάλυψη έκανε η Κατερίνα Ζαρίφη μέσα από την εκπομπή «Buongiorno».

Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, στόχος του Λευτέρη Πανταζή είναι να δημιουργήσει ένα κατάστημα που θα προσφέρει ποιοτικό και χορταστικό φαγητό, σε μια εποχή που οι τιμές στην εστίαση έχουν αυξηθεί σημαντικά. Ο καλλιτέχνης είναι αισιόδοξος και πιστεύει πως θα κερδίσει το «στοίχημα» με τους πελάτες του.

Κατά τη διάρκεια της πολυετούς καριέρας του, ο Λευτέρης Πανταζής έχει ασχοληθεί με διάφορες επιχειρηματικές δραστηριότητες, ενώ τα τελευταία χρόνια έχει λανσάρει ακόμη και δική του σειρά κρασιών, επενδύοντας σε έναν χώρο που αγαπά ιδιαίτερα. Παράλληλα, έχει δώσει το όνομά του και σε άρωμα, αποδεικνύοντας πως αναζητά συνεχώς νέες προκλήσεις πέρα από το τραγούδι.