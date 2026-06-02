Κώστας Σβόλης: ΧΥΤΑ Ξερόλακκας- H Δημοτική Αρχή του Δήμου Πατρέων οφείλει να απαντήσει στους πολίτες

Επίσκεψη στον Χώρο Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων (ΧΥΤΑ) Ξερόλακκας πραγματοποίησε στις 29/5/2026 ο επικεφαλής της δημοτικής παράταξης «Πάτρα Ενωμένη» και υποψήφιος δήμαρχος Πατρέων, Κωνσταντίνος Σβόλης, συνοδευόμενος από τους δημοτικούς συμβούλους Θεόδωρο Ξυλιά, Φίλιππο Οικονόμου και Μάχη Σιώρου, αναφέρεται στην ανακοίνωση, η οποία συνεχίζει ως εξής:

"Συμμετείχαν, επίσης, μέλη της Συντονιστικής Επιτροπής Ξερόλακκας, ενώ πραγματοποιήθηκε συνάντηση και αναλυτική ενημέρωση από υπηρεσιακούς παράγοντες της εγκατάστασης και εργαζόμενους.

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης διαπιστώθηκαν σοβαρά ζητήματα που προκαλούν έντονο προβληματισμό σχετικά με την περιβαλλοντική ασφάλεια της περιοχής, τη λειτουργία των υποδομών του ΧΥΤΑ και την προστασία της δημόσιας υγείας. Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλούν η κατάσταση των δικτύων αποστράγγισης, η διαχείριση των στραγγισμάτων, η λειτουργία του συστήματος βιοαερίου, καθώς και η συνολική εικόνα που παρουσιάζει ο χώρος.

Παράλληλα, τέθηκαν ερωτήματα σχετικά με την περιβαλλοντική αδειοδότηση, τη λειτουργία και τη χωρητικότητα των υφιστάμενων κυττάρων, ενώ προβληματισμός εκφράστηκε και για την κατάσταση του τοίχου αντιστήριξης, για τον οποίο απαιτείται συνεχής τεχνικός έλεγχος και πλήρης και διαρκής ενημέρωση των πολιτών σχετικά με την ασφάλειά του.

Η Ξερόλακκα δεν μπορεί να συνεχίσει να αποτελεί πεδίο αβεβαιότητας για τους κατοίκους και τους εργαζόμενους της περιοχής. Οι πολίτες δικαιούνται ξεκάθαρες απαντήσεις, πλήρη ενημέρωση και ουσιαστικές λύσεις. Η προστασία του περιβάλλοντος και της δημόσιας υγείας δεν μπορεί να μπαίνει σε δεύτερη μοίρα. Άλλωστε, η σημερινή Δημοτική Αρχή, με υποκρισία και ψηφοθηρικό στόχο, έταζε προ πολλών ετών την αναστολή λειτουργίας του ΧΥΤΑ Ξερόλακκας.

Η «Πάτρα Ενωμένη» ζητά την άμεση δημοσιοποίηση όλων των τεχνικών και περιβαλλοντικών στοιχείων που αφορούν τη λειτουργία του ΧΥΤΑ, καθώς και την εντατικοποίηση των ελέγχων, ώστε να διασφαλιστεί η ασφάλεια της περιοχής, η προστασία του περιβάλλοντος και η εμπιστοσύνη των πολιτών.

Η Δημοτική Αρχή οφείλει να δώσει σαφείς απαντήσεις στα εύλογα ερωτήματα που προκύπτουν και να διασφαλίσει, με απόλυτη διαφάνεια, ότι δεν υφίσταται κανένας κίνδυνος για τους κατοίκους και τους εργαζόμενους της περιοχής. Οφείλουμε επίσης να εκφράσουμε ένα μεγάλο ευχαριστώ στους εργαζόμενους, οι οποίοι, παρά τις αντίξοες και απαιτητικές συνθήκες εργασίας, καταβάλλουν καθημερινά κάθε δυνατή προσπάθεια για την εύρυθμη λειτουργία της εγκατάστασης και την εξυπηρέτηση του δημοσίου συμφέροντος".