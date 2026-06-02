Πάτρα: Συνελήφθη ο άνδρας που πυροβόλησε στα Δεμένικα και τραυματίστηκε ένας άνδρας- Είχε ξαναπυροβολήσει στην ίδια περιοχή

Συνελήφθη χθες από την αστυνομία, ένας άνδρας , για πυροβολισμούς στα Δεμένικα , από τους οποίους τραυματίστηκε ένα άτομο.

Το συμβάν σημειώθηκε τη Δευτέρα 1η Ιουνίου ενώ ο συλληφθείς φέρεται σύμφωνα με πληροφορίες να είναι ο δράστης και των πυροβολισμών που σημειώθηκαν στην ίδια περιοχή, στις 24 Μαΐου.

Τότε ένας άνδρας είχε πυροβολήσει εναντίον οικήματος και σταθμευμένου αυτοκινήτου.

Η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

Συνελήφθη, χθες το μεσημέρι, στην Πάτρα, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατρών, ένας ημεδαπός

άνδρας, σε βάρος του οποίου σχηματίσθηκε δικογραφία για επικίνδυνη σωματική βλάβη, παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων και φθορά ξένης

ιδιοκτησίας.



Ειδικότερα, ο κατηγορούμενος χθες το μεσημέρι, μετέβη με αυτοκίνητο ιδιοκτησίας του σε περιοχή της Πάτρας και πυροβόλησε με αεροβόλα όπλα

ημεδαπό άνδρα, που βρισκόταν σε εξώστη οικίας, με αποτέλεσμα να τραυματίσει τον παθόντα στο κεφάλι, ενώ παράλληλα προκάλεσε φθορές σε

αυτοκίνητο και μπαλκονόπορτα οικίας στην ίδια οδό.

Στο πλαίσιο αναζητήσεων οι αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και ΝΕξιχνίασης Εγκλημάτων Πατρών εντόπισαν τον κατηγορούμενο χθες το

μεσημέρι έξω από την οικία του και τον συνέλαβαν.

Σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε από τους αστυνομικούς στην οικία του συλληφθέντα και στο αυτοκίνητο του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

• -5- συσκευασίες, που περιείχαν πλήθος μεταλλικών σφαιριδίων αεροβόλου

όπλου,

• -5- αμπούλες αερίου αεροβόλου όπλου και

• -1- φυσίγγιο κρότου.

Από την αστυνομική προανάκριση προέκυψε ότι ο κατηγορούμενος στις 24-05-2026 είχε μεταβεί στην ίδια περιοχή και οδό, όπου με χρήση

αεροβόλου όπλου είχε προκαλέσει φθορές στο όχημα και σε υαλοπίνακαμπαλκονόπορτας οικίας ενός από τους ανωτέρω παθόντες, ενώ παράλληλα

προκάλεσε φθορές και σε μπαλκονόπορτα οικίας έτερου ημεδαπού άνδρα.

Επιπλέον, ο κατηγορούμενος είχε συλληφθεί και στο παρελθόν, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατρών

για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων, ενώ είχαν εντοπιστεί και είχαν

κατασχεθεί στην οικία του 1- πυροβόλο όπλο (πιστόλι κρότου λάμψης) και -1- αεροβόλο πιστόλι με γεμιστήρα.

Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αχαΐας, ενώ κατασχέθηκε το αυτοκίνητο του ως μέσο τέλεσης αξιόποινης πράξης.