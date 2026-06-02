Πάτρα: H ανάρτηση του 52χρονου για την κατάσταση στους δρόμους, λίγες μέρες πριν το θανατηφόρο τροχαίο

Ανακοινοποίησε δημοσίευση με φωτό AI που "καυτηρίαζε" την κατάσταση στο οδικό δίκτυο
Σοκ έχει προκαλέσει το θανατηφόρο τροχαίο που συημειώθηκε το μεσημέρι της Κυριακής στην Πάτρα,κοντά στον Τόφαλο, το οποίο στοίχισε τη ζωή σε πατέρα και γιο που επέβαιναν σε μηχανή.
Μια από τις τελευταίες του αναρτήσεις στο facebook του 52χρονου, αφορούσε την κατάσταση στους δρόμους.
Πρόκεται για μια ανακοινοποίηση από άλλο χρήστη του fb, φωτογραφίας, που είναι προϊόν ai και καυτηριάζει την κατάσταση στην οποία βρίσκονται οι δρόμοι σε συνδυασμό με την καταβολή διοδίων.
"Η Ελλάδα σε μια εικόνα" έγραφε η λεζάντα της φωτογραφίας
Η φωτό που ανακοινοποίησε
Η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ για το θανατηφόρο τροχαίο
Από τους αστυνομικούς του Τμήματος Τροχαίας Αυτοκινητοδρόμων ΠΑΘΕ Αχαΐας, σχηματίσθηκε δικογραφία για θανατηφόρο
τροχαίο δυστύχημα, που συνέβη χθες το μεσημέρι, στην Πάτρα. Ειδικότερα, 52χρονος ημεδαπός άνδρας οδηγώντας μοτοσικλέτα, με
συνεπιβάτη έναν 17χρονο ημεδαπό, εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε σε σήμανση έργων, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό των
δυο ανδρών.
Από τους αστυνομικούς του Τμήματος Τροχαίας Αυτοκινητοδρόμων ΠΑΘΕ Αχαΐας, διενεργείται προανάκριση για την διακρίβωση των αιτιών και
συνθηκών πρόκλησης του τροχαίου δυστυχήματος.
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr