Πάτρα: H ανάρτηση του 52χρονου για την κατάσταση στους δρόμους, λίγες μέρες πριν το θανατηφόρο τροχαίο

Σοκ έχει προκαλέσει το θανατηφόρο τροχαίο που συημειώθηκε το μεσημέρι της Κυριακής στην Πάτρα,κοντά στον Τόφαλο, το οποίο στοίχισε τη ζωή σε πατέρα και γιο που επέβαιναν σε μηχανή.

Μια από τις τελευταίες του αναρτήσεις στο facebook του 52χρονου, αφορούσε την κατάσταση στους δρόμους.

Πρόκεται για μια ανακοινοποίηση από άλλο χρήστη του fb, φωτογραφίας, που είναι προϊόν ai και καυτηριάζει την κατάσταση στην οποία βρίσκονται οι δρόμοι σε συνδυασμό με την καταβολή διοδίων.

"Η Ελλάδα σε μια εικόνα" έγραφε η λεζάντα της φωτογραφίας