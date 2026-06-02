Εμμηνόπαυση: Η διατροφή που βοηθά στον έλεγχο του βάρους, σύμφωνα με νέα μελέτη

Η εμμηνόπαυση αποτελεί μια φυσιολογική αλλά συχνά απαιτητική περίοδο στη ζωή μιας γυναίκας, καθώς συνοδεύεται από σημαντικές ορμονικές και μεταβολικές αλλαγές.

Ανάμεσα στα πιο συχνά και ενοχλητικά συμπτώματα βρίσκεται η αύξηση βάρους, η οποία μπορεί να εμφανιστεί ακόμη κι όταν η διατροφή και οι καθημερινές συνήθειες παραμένουν ίδιες.

Νέα επιστημονική μελέτη έρχεται να ρίξει φως στον ρόλο της διατροφής, αποκαλύπτοντας ότι ένα συγκεκριμένο διατροφικό μοντέλο —και όχι απαραίτητα η μεσογειακή διατροφή— φαίνεται να συνδέεται με καλύτερη διαχείριση του βάρους κατά την εμμηνόπαυση.

Γιατί αυξάνεται το βάρος κατά την εμμηνόπαυση

Ενώ πολλές από τις αλλαγές που συμβαίνουν επηρεάζουν τον μεταβολισμό και τις ορμόνες, μία από τις πιο απογοητευτικές είναι η αύξηση του σωματικού βάρους – ακόμη και όταν οι συνήθειες διατροφής και άσκησης δεν έχουν αλλάξει αισθητά.

Οι ορμονικές διακυμάνσεις κατά την εμμηνόπαυση μπορούν να επηρεάσουν τη σύσταση του σώματος, την κατανομή του λίπους (το οποίο τείνει να συσσωρεύεται στην περιοχή της κοιλιάς), τη ρύθμιση της όρεξης και τον μεταβολικό ρυθμό, κάνοντας τη διαχείριση του βάρους πιο δύσκολη απ’ ό,τι στο παρελθόν.

Ως αποτέλεσμα, πολλές γυναίκες αναζητούν διατροφικές στρατηγικές που θα τις βοηθήσουν να νιώσουν ξανά δυνατές, υγιείς και γεμάτες ενέργεια. Αν και δεν υπάρχει μία και μοναδική «τέλεια» δίαιτα, οι ερευνητές αρχίζουν να εντοπίζουν συγκεκριμένα διατροφικά πρότυπα που υποστηρίζουν τον έλεγχο του βάρους και τη μακροπρόθεσμη υγεία.

Αυτό ακριβώς εξέτασε μια νέα μελέτη που δημοσιεύθηκε στο περιοδικό JAMA Network Open. Τα ευρήματα δείχνουν ότι ένα συγκεκριμένο μοντέλο διατροφής μπορεί να προσφέρει σημαντικά οφέλη στις γυναίκες κατά την εμμηνόπαυση.

Πώς διεξήχθη η επιστημονική μελέτη

Για να εξετάσουν πώς τα διάφορα διατροφικά πρότυπα σχετίζονται με την αύξηση βάρους στην εμμηνόπαυση, οι ερευνητές ανέλυσαν δεδομένα από τη διάσημη μελέτη Nurses’ Health Study II (NHS II) – μια μεγάλης κλίμακας έρευνα που παρακολουθεί περισσότερες από 110.000 γυναίκες για να κατανοήσει πώς η διατροφή και ο τρόπος ζωής επηρεάζουν τη γυναικεία υγεία. Για τη συγκεκριμένη ανάλυση, συμπεριλήφθηκαν περισσότερες από 38.000 γυναίκες με μέσο όρο ηλικίας τα 45 έτη, οι οποίες παρακολουθήθηκαν κατά τα χρόνια γύρω από την εμμηνόπαυση.

Οι συμμετέχουσες παρακολουθήθηκαν σε ένα παράθυρο 12 ετών που περιλάμβανε την εμμηνόπαυση – συγκεκριμένα, έξι χρόνια πριν και έξι χρόνια μετά την έναρξή της (η οποία ορίζεται ως η συμπλήρωση τουλάχιστον ενός έτους χωρίς έμμηνο ρύση). Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, οι ερευνητές συνέλεγαν στοιχεία τόσο για τη διατροφή όσο και για το σωματικό βάρος των γυναικών.

Τα διατροφικά πρότυπα που εξετάστηκαν

Η διατροφή αξιολογούνταν κάθε τέσσερα χρόνια μέσω εξειδικευμένων ερωτηματολογίων συχνότητας κατανάλωσης τροφίμων (πάνω από 130 τρόφιμα και ροφήματα). Οι ερευνητές αξιολόγησαν διάφορα μοντέλα, τα οποία έδιναν έμφαση σε τροφές πλούσιες σε θρεπτικά συστατικά (φρούτα, λαχανικά, προϊόντα ολικής αλέσεως), αλλά το καθένα είχε ελαφρώς διαφορετική εστίαση:

Χορτοφαγική/Φυτική διατροφή (Plant-based): Έμφαση στις φυτικές τροφές, διαχωρίζοντας τις υγιεινές από τις λιγότερο υγιεινές επιλογές.

Δίαιτα DASH: Σχεδιασμένη για την καταπολέμηση της υπέρτασης, με έμφαση σε τροφές χαμηλής περιεκτικότητας σε νάτριο (αλάτι).

Μεσογειακή διατροφή: Εστίαση σε τρόφιμα της μεσογειακής κουζίνας, όπως το ελαιόλαδο και το ψάρι.

Διατροφή για την Πλανητική Υγεία (Planetary health diet): Ένα μοντέλο που δίνει έμφαση στη βιωσιμότητα του περιβάλλοντος και την καρδιομεταβολική υγεία.

Διατροφή χαμηλών υδατανθράκων (Low-carb): Αξιολογήθηκαν τόσο οι υγιεινές εκδοχές (υψηλή περιεκτικότητα σε φυτικές πρωτεΐνες και ακορεστά λίπη) όσο και οι λιγότερο υγιεινές (ζωικές πρωτεΐνες και κορεσμένα λίπη).

Εμπειρικός Διατροφικός Δείκτης (Insulin/Inflammation Index): Αξιολογεί τα επίπεδα ινσουλίνης και φλεγμονής, μετρώντας κατά πόσο ένα διατροφικό πρότυπο προάγει τη φλεγμονή στο σώμα.

Κατανάλωση υπερ-επεξεργασμένων τροφίμων (Ultra-processed foods): Καταγράφηκε η ποσότητα των τυποποιημένων και επεξεργασμένων προϊόντων που κατανάλωναν οι συμμετέχουσες.

Παράλληλα με την καταγραφή των διατροφικών συνηθειών, οι γυναίκες δήλωναν το βάρος τους κάθε δύο χρόνια, επιτρέποντας στους επιστήμονες να δουν ποιες από αυτές τις δίαιτες απέτρεψαν πραγματικά τα κιλά της εμμηνόπαυσης.

Τι έδειξε η μελέτη για τη διατροφή και τη διαχείριση βάρους στην εμμηνόπαυση

Ανάμεσα σε όλα τα διατροφικά πρότυπα που εξετάστηκαν, η διατροφή για την πλανητική υγεία (planetary health diet) συνδέθηκε με τον χαμηλότερο κίνδυνο εμφάνισης παχυσαρκίας. Η συγκεκριμένη διατροφή δίνει έμφαση σε ένα κυρίως φυτοφαγικό μοντέλο, με στόχο την υποστήριξη τόσο της ανθρώπινης υγείας όσο και της προστασίας του περιβάλλοντος.

Αν και αυτό το μοντέλο μοιράζεται ορισμένα βασικά χαρακτηριστικά με άλλες δίαιτες που αξιολογήθηκαν, οι ερευνητές πιστεύουν ότι ξεχώρισε επειδή δίνει ιδιαίτερη έμφαση στις φυτικές πρωτεΐνες υψηλής ποιότητας (όπως τα όσπρια και τα δημητριακά ολικής αλέσεως) και στα υγιή ακόρεστα λιπαρά (όπως οι ξηροί καρποί και τα φυτικά έλαια), ενώ ελαχιστοποιεί τους επεξεργασμένους υδατάνθρακες και τα βαριά μεταποιημένα ζωικά προϊόντα.

Παράλληλα, αρκετά άλλα διατροφικά πρότυπα συνδέθηκαν με θετικά αποτελέσματα, συμπεριλαμβανομένης της Μεσογειακής διατροφής, της δίαιτας DASH και της αυστηρά φυτοφαγικής διατροφής (plant-based). Παρόμοια με τη διατροφή για την πλανητική υγεία, αυτά τα προγράμματα εστιάζουν σε φρούτα, λαχανικά, δημητριακά ολικής άλεσης, ξηρούς καρπούς και όσπρια, ενώ περιορίζουν τροφές όπως το κόκκινο και το επεξεργασμένο κρέας, τους επεξεργασμένους υδατάνθρακες και το περιττό νάτριο (αλάτι).

Η σύνδεση ινσουλίνης και αύξησης βάρους στην εμμηνόπαυση

Ιδιαίτερα σημαντικό είναι το εύρημα των ερευνητών ότι οι δίαιτες με υψηλότερη «ινσουλινογόνο δράση – ινσουλινογένεση» (δηλαδή διατροφές που είναι πιο πιθανό να προκαλέσουν συχνές και απότομες αυξήσεις στα επίπεδα της ινσουλίνης) συσχετίστηκαν με μεγαλύτερη αύξηση βάρους κατά την εμμηνόπαυση.

Αυτά τα διατροφικά σχήματα περιλάμβαναν συνήθως περισσότερο κόκκινο και επεξεργασμένο κρέας, τροφές πλούσιες σε νάτριο και υπέρ-επεξεργασμένα τρόφιμα (ultra-processed foods). Το εύρημα αυτό υποδηλώνει ότι ο έλεγχος του σακχάρου στο αίμα και της απόκρισης της ινσουλίνης μέσω μιας ισορροπημένης διατροφής μπορεί να υποστηρίξει αποτελεσματικά τη διαχείριση του βάρους κατά την εμμηνόπαυση.

Οι περιορισμοί της έρευνας

Παρόλα αυτά, η συγκεκριμένη μελέτη έχει ορισμένους περιορισμούς που πρέπει να ληφθούν υπόψη:

Βασίστηκε σε ερωτηματολόγια: Η καταγραφή της διατροφής έγινε μέσω ερωτηματολογίων συχνότητας λήψης τροφής, τα οποία βασίζονται στην ικανότητα των συμμετεχόντων να θυμηθούν και να αναφέρουν με ακρίβεια τι έφαγαν και τι ήπιαν σε βάθος χρόνου.

Αυτοαναφερόμενο βάρος: Οι μετρήσεις του σωματικού βάρους δηλώθηκαν από τις ίδιες τις συμμετέχουσες.

Έλλειψη λεπτομερών δεδομένων: Οι ερευνητές δεν διέθεταν αναλυτικά στοιχεία για τα συμπτώματα της εμμηνόπαυσης, τα επίπεδα των ορμονών ή τις αλλαγές στη σύσταση του σώματος, πράγμα που σημαίνει ότι δεν μπορούσαν να διακρίνουν μεταξύ των αλλαγών στη μάζα λίπους και τη μυϊκή μάζα.

Δείγμα πληθυσμού: Επειδή το δείγμα αποτελούνταν κυρίως από λευκές γυναίκες, τα ευρήματα ενδέχεται να μην εφαρμόζονται πλήρως σε πληθυσμούς με μεγαλύτερη ποικιλομορφία.

Πώς εφαρμόζεται αυτό στην πραγματική ζωή

Η υιοθέτηση ενός διατροφικού προτύπου που υποστηρίζει τον οργανισμό κατά την εμμηνόπαυση δεν σημαίνει ότι πρέπει να αλλάξετε ριζικά τη δίαιτά σας από τη μια μέρα στην άλλη — ούτε να στερηθείτε κάθε φαγητό που απολαμβάνετε. Στην πραγματικότητα, το σημαντικότερο συμπέρασμα αυτής της μελέτης είναι ότι το συνολικό μοντέλο διατροφής μετράει περισσότερο από την τελειότητα.

Τα διατροφικά πρότυπα που συνδέθηκαν με τα καλύτερα αποτελέσματα κατά την εμμηνόπαυση έδωσαν έμφαση σε τροφές φυτικής προέλευσης, όπως λαχανικά, φρούτα, όσπρια, ξηρούς καρπούς και δημητριακά ολικής αλέσεως. Παράλληλα, περιόριζαν τροφές που συνήθως σχετίζονται με την αύξηση βάρους, όπως τα επεξεργασμένα κρέατα και τα υπερ-επεξεργασμένα σνακ (ultra-processed foods).

Επιπλέον, οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι η επιλογή τροφών που διατηρούν σταθερά τα επίπεδα του σακχάρου στο αίμα και την απόκριση της ινσουλίνης μπορεί να βοηθήσει στον έλεγχο του βάρους και τη γενικότερη μεταβολική υγεία, κατά την εμμηνόπαυση.

Αν θέλετε να ακολουθήσετε μια διατροφή που προστατεύει τον πλανήτη αλλά και το σάκχαρό σας, δεν χρειάζεται να αλλάξετε τα πάντα αμέσως. Οι μικρές, βιώσιμες αλλαγές φέρνουν ουσιαστικά αποτελέσματα με την πάροδο του χρόνου.

Ρεαλιστικά βήματα για να ξεκινήσετε:

Προσθέστε φυτικές πρωτεΐνες σταδιακά: Δεν χρειάζεται να γίνετε χορτοφάγοι από τη μια μέρα στην άλλη.

Αντικαταστήστε το κρέας με φασόλια, φακές, τόφου ή ενταμάμε σε ένα ή δύο γεύματα την εβδομάδα. Αυτό αυξάνει την πρόσληψη οπτικών ινών και μειώνει τα κορεσμένα λιπαρά.

Δημιουργήστε ισορροπημένα σνακ: Συνδυάστε τους υδατάνθρακες με υγιεινά λιπαρά ή πρωτεΐνη για να κρατήσετε σταθερό το σάκχαρο στο αίμα και να νιώθετε χορτάτες για περισσότερη ώρα. Δοκιμάστε ξηρούς καρπούς με φρούτα, χούμους με λαχανικά ή ελληνικό γιαούρτι με μούρα.

Μειώστε τα υπερ-επεξεργασμένα τρόφιμα: Δεν χρειάζεται να τα αποκλείσετε εντελώς. Αντικαταστήστε τα σταδιακά με λιγότερο επεξεργασμένες επιλογές, όπως βρώμη στο πρωινό αντί για σφολιάτες, ή ξηρούς καρπούς αντί για πατατάκια.

Δώστε προτεραιότητα στην πρωτεΐνη μέσα στην ημέρα: Εκτός από τις αλλαγές στο βάρος, η εμμηνόπαυση σχετίζεται και με απώλεια μυϊκής μάζας. Η ένταξη πρωτεΐνης από πηγές όπως αυγά, ψάρια, ελληνικό γιαούρτι και όσπρια βοηθά στη διατήρηση των μυών, ειδικά όταν συνδυάζεται με σωματική άσκηση.

Σημείωση: Το φαγητό είναι μόνο ένα κομμάτι του παζλ. Η τακτική κίνηση —ιδιαίτερα οι προπονήσεις ενδυνάμωσης— μαζί με την επάρκεια σε ασβέστιο και βιταμίνη D για την υγεία των οστών, ο ποιοτικός ύπνος, η διαχείριση του στρες και ο περιορισμός του καπνίσματος και του αλκοόλ, παίζουν εξίσου καθοριστικό ρόλο στον έλεγχο του βάρους κατά την εμμηνόπαυση.

πηγή enikos.gr