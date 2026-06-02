Μάριος Οικονόμου: Σήμερα η κηδεία του στα Γιάννενα

Θλίψη έχει προκαλέσει ο τραγικός θάνατος του ποδοσφαιριστή, Μάριου Οικονόμου, σε ηλικία 33 ετών.

Ο άτυχος ποδοσφαιριστής άφησε την τελευταία του πνοή σήμερα, Δευτέρα (01/06), στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων, όπου νοσηλευόταν στη ΜΕΘ, έπειτα από το μοιραίο δυστύχημα που σημειώθηκε στις 23 Μαΐου.

Η κηδεία του Μάριου Οικονόμου θα τελεστεί το απόγευμα της Τρίτης (2/6) στις 17:00 στον Άγιο Νικόλαο Κοπάνων στα Ιωάννινα, ενώ εκεί θα γίνει και η ταφή.

Μετά την τραγική κατάληξη του νεαρού ποδοσφαιριστή, δόθηκε εντολή για διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής.

Ο Μάριος Οικονόμου έδωσε σκληρή μάχη για τη ζωή του μετά το σοβαρό τροχαίο ατύχημα που είχε με τη μοτοσικλέτα του, ωστόσο δεν κατάφερε να ξεπεράσει τα σοβαρά τραύματά του, βυθίζοντας στο πένθος την οικογένειά του και την ποδοσφαιρική κοινότητα.

Η είδηση του θανάτου του σκόρπισε θλίψη σε όλο το ελληνικό ποδόσφαιρο, με συλλόγους, πρώην συμπαίκτες και φιλάθλους να αποχαιρετούν έναν αθλητή που άφησε το δικό του αποτύπωμα τόσο στα ελληνικά γήπεδα όσο και στο εξωτερικό.

Η καριέρα του Μάριου Οικονόμου

Ο Μάριος Οικονόμου είχε ξεκινήσει την ποδοσφαιρική του πορεία από τον ΠΑΣ Γιάννινα και στη συνέχεια αγωνίστηκε σε σημαντικούς συλλόγους του εξωτερικού και της Ελλάδας, όπως η Κάλιαρι, η Μπολόνια, η ΣΠΑΛ, η Μπάρι, η ΑΕΚ, η Κοπεγχάγη, η Σαμπντόρια και ο Παναιτωλικός. Το 2024 είχε αποσυρθεί από την ενεργό δράση, έχοντας στο ενεργητικό του έξι συμμετοχές με την Εθνική Ελλάδας και κατακτώντας μεταξύ άλλων το πρωτάθλημα Δανίας το 2022 με την Κοπεγχάγη.