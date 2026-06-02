Πάτρα: Στο αυτόφωρο σήμερα ο άνδρας που "ανέβαζε" τον βαρύ οπλισμό του στα social media

Στο αυτόφωρο αναμένεται να οδηγηθεί σήμερα ο άνδρας, ο οποίος συνελήφθη επειδή έκανε αναρτήσεις με όπλα στα social media, ενώ φέρεται να έχει απασχολήσει τις Αρχές και στο παρελθόν.

Ο άνδρας, ελληνικής καταγωγής, ανέβαζε στα social media φωτογραφίες και βίντεο με τα όπλα του. Στο πλαίσιο της έρευνας συνελήφθησαν ακόμη 2 άνδρες επίσης για παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων. Ο βασικός κατηγορούμενος εντοπίστηκε να βγαίνει από το σπίτι του σε περιοχή της Πάτρας. Κατά την προσέγγισή του από τους αστυνομικούς επιχείρησε να διαφύγει πεζός, χωρίς να συμμορφωθεί στις νόμιμες υποδείξεις τους, ωστόσο ακινητοποιήθηκε έπειτα από σύντομη καταδίωξη και συνελήφθη.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, κατασχέθηκαν μεταξύ άλλων όπλα, αλεξίσφαιρο γιλέκο, ανιχνευτής μετάλλων, 36 μαχαίρια και σουγιάδες, 331 φυσίγγια και κάλυκες, σιδερογροθιές, συσκευές ηλεκτρικής εκκένωσης (taser) και πυροτεχνικά είδη.

Από αστυνομικούς της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος συνελήφθησαν πρωινές ώρες της 29ης Μαΐου 2026, -3- ημεδαποί, οι οποίοι κατηγορούνται – κατά περίπτωση – για παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων, παράνομη χρήση ανιχνευτή μετάλλων, παράβαση της νομοθεσίας περί φωτοβολίδων και πυροτεχνημάτων, καθώς και για απείθεια.

Η υπόθεση διερευνήθηκε έπειτα από πληροφορία που έφτασε στην Υποδιεύθυνση Καταπολέμησης Διακίνησης και Εμπορίας Ανθρώπων και Αγαθών, σύμφωνα με την οποία άτομο ανέβαζε σε δημόσια προσβάσιμο λογαριασμό online, φωτογραφίες και βίντεο στα οποία εμφανιζόταν οπλισμός διαφόρων τύπων.

Μετά από αξιολόγηση των στοιχείων και κατόπιν εισαγγελικής παραγγελίας, συγκροτήθηκε ειδικό κλιμάκιο αστυνομικών του Τμήματος Δίωξης Παράνομης Διακίνησης και Εμπορίας Αντικειμένων, το οποίο, σε συνεργασία με αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πάτρας και του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Δυτικής Αχαΐας, προχώρησε στη διερεύνηση της υπόθεσης.

Σε επακόλουθες έρευνες που πραγματοποιήθηκαν, παρουσία δικαστικού λειτουργού, σε οικίες και χώρους που χρησιμοποιούσε ο ανωτέρω, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν μεταξύ άλλων:

5 κυνηγετικά όπλα και καραμπίνες, εκ των οποίων ορισμένα κατέχονταν χωρίς τις προβλεπόμενες άδειες,

2 σπαθιά,

3 μασέτες,

36 μαχαίρια και σουγιάδες διαφόρων τύπων,

5 σιδερογροθιές,

μεταλλικό γκλοπ,

2 ρόπαλα μπέιζμπολ,

2 συσκευές ηλεκτρικής εκκένωσης (taser),

σπρέι πιπεριού,

331 φυσίγγια και κάλυκες διαφόρων διαμετρημάτων,

12 κροτίδες,

3 πυροτεχνήματα,

αλεξίσφαιρο γιλέκο,

ζευγάρι χειροπέδες,

κουκούλα τύπου full face και

ανιχνευτής μετάλλων, για τον οποίο δεν υπήρχε η απαιτούμενη άδεια κατοχής και χρήσης.

Η εμπλοκή των 2 συγκατηγορούμενων στην υπόθεση προέκυψε καθώς 2 από τις καραμπίνες που βρέθηκαν στους ανωτέρω χώρους είχαν άδειες που είχαν εκδοθεί στο όνομά τους.

Σε έρευνα που ακολούθησε στην οικία ενός εξ αυτών βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 2 αναδιπλούμενα μαχαίρια, 52 φυσίγγια διαφόρων τύπων και κυνηγετική καραμπίνα. Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή, ενώ η προανάκριση συνεχίζεται για τη διερεύνηση όλων των πτυχών της υπόθεσης.