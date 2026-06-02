Ο Δημήτρης Σκαρμούτσος έφερε στη μικρή οθόνη την τέλεια συνταγή για ένα από τα αγαπημένα μας πιάτα – ιδιαίτερα για το πρωινό ή για brunch.

Ο γνωστός σεφ μπήκε στην κουζίνα της εκπομπής του MEGA Buongiorno, παρέα με τη Φαίη Σκορδά και τον Δημήτρης Ουγγαρέζο και μας έδειξε μια συνταγή για αυγά scrambled με προζυμένιο ψωμί και αβοκάντο.

Μπορεί τα scrambled να μοιάζουν απλά για να τα φτιάξουμε, αλλά έχουν την τέχνη τους. Λίγα υλικά, χαμηλή φωτιά και αρκετή υπομονή μέχρι να ετοιμαστούν.

Τα υλικά

6 μεγάλα αυγά

2 κ.σ. γάλα

80 γρ. βούτυρο

αλάτι

πιπέρι

Για τη sauce αβοκάντο

2 αβοκάντο

1 κ.σ. γιαούρτι

2 κ.σ. ελαιόλαδο

χυμό από 1 λεμόνι

1/2 ματσάκι κόλιανδρο

Το μυστικό

Το χαλαρό χτύπημα στα αυγά και η χαμηλή φωτιά στο τηγάνι.

Η διαδικασία