Ντ. Τραμπ: «Συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν μέσα στην επόμενη εβδομάδα, ανοίγουν τα Στενά του Ορμούζ»

Ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι η ακόμη υπό διαπραγμάτευση συμφωνία-πλαίσιο των ΗΠΑ με το Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή θα μπορούσε να οριστικοποιηθεί «την επόμενη εβδομάδα», μετέδωσε χθες Δευτέρα το ABC News.

Σύμφωνα με το τηλεοπτικό δίκτυο, ο ρεπουμπλικάνος είπε σε δημοσιογράφο του τηλεφωνικά ότι μνημόνιο κατανόησης για να ανοίξει ξανά το στενό του Ορμούζ και να παραταθεί η κατάπαυση του πυρός θα μπορούσε να υπογραφτεί «κατά τη διάρκεια της επόμενης εβδομάδας».

«Πρέπει να εξασφαλίσω μερικά σημεία ακόμη», πρόσθεσε ο κ. Τραμπ, κατά το ABC News, διευκρινίζοντας πως γι’ αυτό δεν έχει δώσει ακόμη το πράσινο φως.

Δεν έχει υπάρξει δημόσια επιβεβαίωση από την πλευρά του Ιράν πως επίκειται συμφωνία άμεσα. Ο κ. Τραμπ έχει ανακοινώσει και στο παρελθόν φιλόδοξα χρονοδιαγράμματα, που δεν επαληθεύτηκαν.

Οι δυο πλευρές διαπραγματεύονται συμφωνία-πλαίσιο που συμπεριλαμβάνει την παράταση του πυρός σε εφαρμογή από την 8η Απριλίου. Ωστόσο, παρά την ανακωχή, τα μέρη έχουν εμπλακεί επανειλημμένα σε ανταλλαγές πυρών τις τελευταίες εβδομάδες.

Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, που ξέσπασε με την επίθεση των ΗΠΑ και του Ισραήλ εναντίον του Ιράν την 28η Φεβρουαρίου, έχει στοιχίσει τη ζωή σε χιλιάδες ανθρώπους, κυρίως στην Ισλαμική Δημοκρατία και στον Λίβανο, και κλόνισε την παγκόσμια οικονομία, ανεβάζοντας τις τιμές του πετρελαίου, κυρίως διότι η ιρανική πλευρά έκλεισε de facto το στενό του Ορμούζ, θαλάσσια αρτηρία στρατηγικής σημασίας για το διεθνές εμπόριο υδρογονανθράκων.