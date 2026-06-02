Ιταλία: Ισχυρός σεισμός 6,2 ρίχτερ στη νότια Ιταλία- Αισθητός στο Ιόνιο

Ισχυρή σεισμική δόνηση 6,2 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, καταγράφηκε δώδεκα λεπτά μετά τα μεσάνυκτα (ώρα Ιταλίας) σε θαλάσσια περιοχή ανοικτά της Καλαβρίας.

Η δόνηση έγινε αισθητή στις πόλεις Κοζέντσα και Καταντζάρο της Καλαβρίας, όπως και στις περιφέρειες Μπαζιλικάτα και Καμπανία, με πρωτεύουσα την Νάπολη. Το επίκεντρο του σεισμού απέχει 41 χιλιόμετρα από την Κοζέντσα και 72 από το Καταντζάρο, με εστιακό βάθος το οποίο ξεπερνά τα διακόσια χιλιόμετρα.

Δεν αναφέρθηκαν τραυματίες ή σοβαρές ζημιές. Έλεγχοι της ιταλικής Πολιτικής Προστασίας και των ιταλικών δημοτικών αρχών βρίσκονται σε εξέλιξη.

Η δόνηση καταγράφηκε και από τον σεισμογράφο του Σεισμολογικού Δικτύου του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, ο οποίος είναι εγκατεστημένος στην Κέρκυρα, αποτυπώνοντας τη μεγάλη ένταση του φαινομένου.

Λέκκας στο ΕΡΤnews : «Σεισμός με μεγάλο εστιακό βάθος – Καμία ανησυχία»

«Πρόκειται για έναν σεισμό με πολύ μεγάλο εστιακό βάθος, ο οποίος δεν μας δημιουργεί καμία ανησυχία», ανέφερε μιλώντας στην εκπομπή «Off the record» του ΕΡΤnews ο πρόεδρος του ΟΑΣΠ, καθηγητής Γεωλογίας Ευθύμιος Λέκκας. Παράλληλα, ο κ. Λέκκας σημείωσε ότι «πρόκειται για έναν σεισμό, ο οποίος δεν επηρεάζει την επιφάνεια, ούτε είναι προάγγελος άλλων σεισμικών δονήσεων».