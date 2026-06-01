Πάτρα: Το συγκινητικό «αντίο» του Πειραματικού Λυκείου στον Ηλία- Κωνσταντίνο Γκέκα

Βαθιά θλίψη έχει προκαλέσει στην εκπαιδευτική κοινότητα της Πάτρας ο τραγικός θάνατος του μαθητή της Β΄ Λυκείου του Πειραματικού Λυκείου Πανεπιστημίου Πατρών, Ηλία – Κωνσταντίνου Γκέκα, ο οποίος έχασε τη ζωή του σε τροχαίο δυστύχημα μαζί με τον πατέρα του, Διονύση Γκέκα, με τον Σύλλογο Διδασκόντων να εκδίδει ψήφισμα εκφράζοντας την οδύνη και τα συλλυπητήριά του προς την οικογένεια.

Συγκεκριμένα, αναφέρει: "Ο Σύλλογος Διδασκόντων του Πειραματικού Λυκείου Πανεπιστημίου Πατρών, συντετριμμένος από την τραγική είδηση της αιφνίδιας απώλειας του μαθητή της Β΄ Λυκείου Ηλία Κωνσταντίνου Γκέκα, ο οποίος έφυγε τόσο πρόωρα και άδικα από τη ζωή σε ηλικία μόλις δεκαέξι (16) ετών σε τροχαίο δυστύχημα μαζί με τον αγαπημένο του πατέρα, Διονύση Γκέκα, εκφράζει τη βαθιά οδύνη και συγκίνησή του.

Ο Ηλίας Κωνσταντίνος υπήρξε ένα αγαπητό μέλος της σχολικής μας κοινότητας, ένας νέος άνθρωπος με όνειρα, ευγένεια και παρουσία που άφηνε το δικό του αποτύπωμα στην καθημερινότητα του σχολείου. Η απώλειά του, καθώς και του πατέρα του, βυθίζει στο πένθος όχι μόνο την οικογένειά τους αλλά και ολόκληρη τη σχολική κοινότητα και τοπική κοινωνία.

Σε ένδειξη τιμής και ελάχιστου φόρου μνήμης, ο Σύλλογος Διδασκόντων αποφασίζει:

1. Να εκφράσει τα ειλικρινή και βαθύτατα συλλυπητήριά του προς την οικογένεια και τους οικείους του εκλιπόντος μαθητή και του πατέρα του.

2. Να παραστεί αντιπροσωπεία του σχολείου στην εξόδιο ακολουθία.

3. Να κατατεθεί στεφάνι στη μνήμη του Ηλία-Κωνσταντίνου και του πατέρα του.

4. Να τηρηθεί ενός λεπτού σιγή στη σχολική κοινότητα στη μνήμη τους.

5. Να αναρτηθεί το παρόν ψήφισμα στην ιστοσελίδα και στα μέσα επικοινωνίας του σχολείου και να επιδοθεί αντίγραφό του στην οικογένεια.

Η μνήμη του Ηλία-Κωνσταντίνου και του πατέρα του Διονύση θα παραμείνει ζωντανή στις καρδιές όλων μας. Αιωνία τους η μνήμη!"