Μαγικές στιγμές στο Σύνταγμα: Ντελιβεράς ερμηνεύει Μητροπάνο στο πιάνο- ΒΙΝΤΕΟ

Απέναντι σε ένα ασυνήθιστο γεγονός βρέθηκαν όσοι αποφάσισαν να χρησιμοποιήσουν το μετρό του Συντάγματος το απόγευμα του Σαββάτου (30/5). Τις τελευταίες ημέρες έχει τοποθετηθεί ένα πιάνο μετά τα εκδοτήρια εισιτηρίων, στο οποίο μπορεί όποιος περαστικός επιθυμεί να κάτσει και να παίξει ένα τραγούδι της επιλογής του.

Από όσους δοκίμασαν την τύχη τους, ξεχώρισε ένας ντελιβεράς, ο οποίος αποφάσισε με τα ρούχα της εργασίας του και το κράνος της μηχανής να κάτσει στη θέση του πιανίστα. Επέλεξε να παίξει το τραγούδι του Δημήτρη Μητροπάνου «Έρωτας αρχάγγελος», αφήνοντας όσους τον παρακολουθούσαν και τον άκουγαν κυριολεκτικά με το στόμα ανοιχτό. Η ερμηνεία του ήταν τόσο καλή που πολλά άτομα άρχισαν να καταγραφούν τη στιγμή με τα κινητά τους τηλέφωνα και στη συνέχεια τα δημοσίευσαν στα social media, όπου πολύ γρήγορα έγιναν viral. Μόνο το βίντεο που ερμηνεύει το συγκεκριμένο τραγούδι συγκέντρωσε περισσότερα από μισό εκατ. προβολές στο Tik Tok.