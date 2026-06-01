Μαγικές στιγμές στο Σύνταγμα: Ντελιβεράς ερμηνεύει Μητροπάνο στο πιάνο- ΒΙΝΤΕΟ

Η ερμηνεία του εντυπωσίασε τους περαστικούς, με πολλούς να καταγράφουν τη στιγμή στα κινητά τους και τα βίντεο να γίνονται γρήγορα viral στα social media
Απέναντι σε ένα ασυνήθιστο γεγονός βρέθηκαν όσοι αποφάσισαν να χρησιμοποιήσουν το μετρό του Συντάγματος το απόγευμα του Σαββάτου (30/5). Τις τελευταίες ημέρες έχει τοποθετηθεί ένα πιάνο μετά τα εκδοτήρια εισιτηρίων, στο οποίο μπορεί όποιος περαστικός επιθυμεί να κάτσει και να παίξει ένα τραγούδι της επιλογής του.
Από όσους δοκίμασαν την τύχη τους, ξεχώρισε ένας ντελιβεράς, ο οποίος αποφάσισε με τα ρούχα της εργασίας του και το κράνος της μηχανής να κάτσει στη θέση του πιανίστα. Επέλεξε να παίξει το τραγούδι του Δημήτρη Μητροπάνου «Έρωτας αρχάγγελος», αφήνοντας όσους τον παρακολουθούσαν και τον άκουγαν κυριολεκτικά με το στόμα ανοιχτό. Η ερμηνεία του ήταν τόσο καλή που πολλά άτομα άρχισαν να καταγραφούν τη στιγμή με τα κινητά τους τηλέφωνα και στη συνέχεια τα δημοσίευσαν στα social media, όπου πολύ γρήγορα έγιναν viral. Μόνο το βίντεο που ερμηνεύει το συγκεκριμένο τραγούδι συγκέντρωσε περισσότερα από μισό εκατ. προβολές στο Tik Tok.
Στη συνέχεια έπαιξε και άλλα διάσημα τραγούδια ξένα αλλά και ελληνικά. Ξεχώρισαν τα τραγούδια «Παράλληλη αγάπη», το «είπες» του Θοδωρή Φέρρη, το «Φεγγάρι» της Νατάσας Θεοδωρίδου. Όσο έπαιζε πιάνο ήταν απόλυτα συγκεντρωμένος, παθιασμένος, ενώ ταυτόχρονα φαινόταν και ιδιαίτερα χαρούμενος.
Σύλληψη Έλληνα στη Βρετανία για κατασκοπεία- Νέα στοιχεία για την υπόθεση
Γυναικοκτονία στην Καλαμάτα: Ο 41χρονος σκότωσε την 39χρονη και μετά έβαλε το μαχαίρι στα χέρια της
Politico: Έρευνα για το πολυτελές project του Τζάρεντ Κούσνερ, γαμπρού του Ντόναλντ Τραμπ, στην αλβανική Ριβιέρα
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr