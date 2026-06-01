Γυναικοκτονία στην Καλαμάτα: Ο 41χρονος σκότωσε την 39χρονη και μετά έβαλε το μαχαίρι στα χέρια της

Μαχαίρωσε θανάσιμα την σύζυγό του ενώ τα δύο ανήλικα παιδιά τους κοιμόντουσαν στο διπλανό δωμάτιο

Συγκλονισμένο είναι το πανελλήνιο από τη νέα γυναικοκτονία που σημειώθηκε τα ξημερώματα της Δευτέρας στην Καλαμάτα. Ένας 41χρονος σκότωσε με πολλαπλά και ιδιαίτερα άγρια χτυπήματα με μαχαίρι την 39χρονη σύζυγό του, ενώ στο διπλανό δωμάτιο βρίσκονταν τα παιδιά του. Μάλιστα, ο θύτης φέρεται να προσπάθησε να σκηνοθετήσει τη σκηνή του εγκλήματος, ώστε να υποστηρίξει το σενάριο του. Το χρονικό της γυναικοκτονίας

Με ένα κουζινομάχαιρο ο δράστης, χτύπησε στο κεφάλι, το λαιμό, το στήθος και την πλάτη την 39χρονη γυναίκα του που άφησε την τελευταία της πνοή στη κρεβατοκάμαρα τους, ενώ στο διπλανό δωμάτιο κοιμόταν τα δύο ανήλικα παιδιά τους 6 και 10 ετών, που δεν αντιλήφθηκαν το φονικό. Η άγρια δολοφονία αποκαλύφθηκε στις 01:47 τα ξημερώματα, όταν περίοικοι κάλεσαν στο κέντρο επιχειρήσεων της Άμεσης Δράσης στη Μεσσηνία και κατήγγειλαν ότι άκουσαν γυναικείες φωνές, που καλούσαν σε βοήθεια. «Φώναζε “βοήθεια, βοήθεια”, ακούω ότι ανοίγει και ο γείτονάς τους, δηλαδή, στον δεύτερο είναι δύο διαμερίσματα, ακούω ότι χτυπάει την πόρτα του με δύναμη και κατεβαίνω κι εγώ κάτω, παίρνω την αστυνομία τηλέφωνο, το 100, του λέω ότι αυτό κι αυτό, μία γυναίκα ζητά βοήθεια» ανέφερε ένας από τους γείτονες του ζευγαριού. Αστυνομικοί της Ασφάλειας και της Τροχαίας, έφτασαν στις 01:52, με τους γείτονες του ζευγαριού να τους ενημερώνουν ότι πριν από λίγο είχε σταματήσει η γυναίκα να φωνάζει. Οι αστυνομικοί χτύπησαν την πόρτα του διαμερίσματος, και μετά από εντολές τους ο συζυγοκτόνος άνοιξε, φέροντας στα ρούχα που φορούσε διάσπαρτες κηλίδες αίματος.

Πολλαπλά χτυπήματα στο κεφάλι και το σώμα του θύματος

Προχωρώντας στο εσωτερικό του σπιτιού εντόπισαν στο πάτωμα της κρεβατοκάμαρας τους, νεκρή την 39χρονη με πολλαπλά τραύματα στο σώμα και το κεφάλι της ενώ στο αριστερό της χέρι κρατούσε ένα μαχαίρι. Η γυναίκα φέρει ένα τραύμα στην πλάτη, δύο στον θώρακα, στον λαιμό και αμυχές στα χέρια, ενώ οι πληγές χαρακτηρίζονται “σκληρές και βαθιές”. Ο 41χρονος συνελήφθη από τις αρχές, καθώς ομολόγησε την πράξη του. Φέρεται να υποστήριξε πως προηγήθηκε καβγάς. Κατηγορείται για ανθρωποκτονία από πρόθεση, ενδοοικογενειακή βία και παράβαση της νομοθεσίας για τα όπλα. Ο 41χρονος ομολόγησε ότι εκείνος σκότωσε την σύζυγό του, παρουσιάζοντας της δικές του αιτιάσεις και τον τρόπο που έβαλαν χώρα τα πραγματικά περιστατικά που προηγήθηκαν της πράξης του. «Άνοιξα τα μάτια μου και την είδα από πάνω μου ένα μαχαίρι. Τσακωθήκαμε. Της άρπαξα το μαχαίρι και τη σκότωσα. Δεν το είχα σχεδιάσει» φέρεται να ισχυρίστηκε ο καθ’ ομολογίαν δράστης. Ωστόσο, αστυνομικές πηγές σημειώνουν πώς ο άνδρας δεν έφερε αμυντικά τραύματα. Μάλιστα, θεωρούν πολύ πιθανό, μετά την πράξη του, να τοποθέτησε το μαχαίρι στο χέρι του θύματος για να σκηνοθετήσει τη σκηνή του εγκλήματος. Στο σημείο κλήθηκε ιατροδικαστής, ο οποίος εξέτασε το πτώμα της 39χρονης γυναίκας, που έφερε πολλαπλά τραύματα ακόμη και στη πλάτη στοιχείο που δείχνει ότι προσπάθησε να ξεφύγει αλλά δεν τα κατάφερε. Tα δύο μικρά παιδιά του ζευγαριού, ηλικίας 6 και 10 ετών, τα βρήκαν οι αστυνομικοί στο δωμάτιο τους, τα απομάκρυναν χωρίς να αντιληφθούν τη δολοφονία της μητέρας τους, και μεταφέρθηκαν στην παιδιατρική του Νοσοκομείου Καλαμάτας προκειμένου να τους παρασχεθεί ψυχολογική υποστήριξη.