Π. Κόκκαλης για παραίτηση από το Κόσμος: «Θα συμβάλω σε ευρύτερες διεργασίες στον προοδευτικό χώρο»

Την παραίτησή του από την ηγεσία του “ΚΟΣΜΟΣ”, καθώς και την αποχώρησή του από το κόμμα, επιβεβαίωσε με ανάρτησή του στα social media ο Πέτρος Κόκκαλης.

Ειδικότερα, όπως αναφέρει, ο “ΚΟΣΜΟΣ” καλείται να συζητήσει το μέλλον του μέσα από το συνέδριό του και αυτή η συζήτηση οφείλει να γίνει συλλογικά, χωρίς προσωπικές ατζέντες.

“Έχω αποφασίσει να συμβάλω προσωπικά σε ευρύτερες προγραμματικές και πολιτικές διεργασίες στον προοδευτικό χώρο” ξεκαθαρίζει ο ίδιος και προσθέτει: “Ακριβώς γι’ αυτό θεωρώ σωστό να μην εκπροσωπήσω θεσμικά τον ΚΟΣΜΟ στις επόμενες διερευνητικές συναντήσεις ή σε συζητήσεις που αφορούν την εκλογική του στρατηγική. Η προσωπική μου πολιτική επιλογή δεν πρέπει να δημιουργεί καμία ασάφεια ως προς τις συλλογικές αποφάσεις του κόμματος”.

“Η παραίτησή μου από τη θέση του Γραμματέα δεν αποτελεί αποχώρηση από την πολιτική. Είναι μια επιλογή καθαρών ρόλων και πολιτικής συνέπειας” καταλήγει στην ανάρτησή του ο Πέτρος Κόκκαλης. Όπως όλα δείχνουν, ο Πέτρος Κόκκαλης οδεύει προς το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη.

Η ανάρτηση του Πέτρου Κόκκαλη

“Υπέβαλα σήμερα την παραίτησή μου από τη θέση του Γραμματέα του ΚΟΣΜΟΥ – Πράσινη Συμφωνία.

Το κάνω με σεβασμό στους ανθρώπους του ΚΟΣΜΟΥ, στη συλλογική προσπάθεια που καταβάλαμε τα τελευταία χρόνια και στην ανάγκη οι επόμενες αποφάσεις να ληφθούν με απόλυτη καθαρότητα ρόλων.

Βρισκόμαστε σε μια περίοδο μεγάλων πολιτικών και κοινωνικών προκλήσεων. Η κλιματική κρίση επιταχύνεται. Οι ανισότητες διευρύνονται. Η δημοκρατική εμπιστοσύνη φθίνει. Την ίδια στιγμή, ο προοδευτικός χώρος αναζητά νέες απαντήσεις, νέες συνθέσεις και ένα αξιόπιστο σχέδιο για το μέλλον της χώρας.

Ο ΚΟΣΜΟΣ καλείται να συζητήσει το μέλλον του μέσα από το συνέδριό του και μέσα από τον ευρύτερο διάλογο για την πολιτική οικολογία στην Ελλάδα. Αυτή η συζήτηση οφείλει να γίνει συλλογικά, χωρίς προσωπικές ατζέντες και χωρίς να προκαταλαμβάνεται η βούληση των μελών.

Έχω αποφασίσει να συμβάλω προσωπικά σε ευρύτερες προγραμματικές και πολιτικές διεργασίες στον προοδευτικό χώρο. Να εργαστώ για την ενίσχυση μιας πολιτικής που συνδέει την κλιματική δράση με την κοινωνική δικαιοσύνη, την πράσινη μετάβαση με την οικονομική ασφάλεια των πολιτών και τη δημοκρατική συμμετοχή με την ουσιαστική λογοδοσία των θεσμών.

Ακριβώς γι’ αυτό θεωρώ σωστό να μην εκπροσωπήσω θεσμικά τον ΚΟΣΜΟ στις επόμενες διερευνητικές συναντήσεις ή σε συζητήσεις που αφορούν την εκλογική του στρατηγική. Η προσωπική μου πολιτική επιλογή δεν πρέπει να δημιουργεί καμία ασάφεια ως προς τις συλλογικές αποφάσεις του κόμματος.

Ο ΚΟΣΜΟΣ δημιουργήθηκε για να φέρει στο κέντρο της πολιτικής συζήτησης ζητήματα που συχνά αντιμετωπίζονταν ως περιθωριακά: την κλιματική ασφάλεια, τη δημοκρατική συμμετοχή, τη διαγενεακή δικαιοσύνη, την προστασία των δημόσιων αγαθών και την ανάγκη η πράσινη μετάβαση να είναι ταυτόχρονα κοινωνικά δίκαιη.

Αυτή η συμβολή έχει αξία. Δεν πρέπει να χαθεί. Ανήκει πλέον στο κοινό πολιτικό κεφάλαιο της πολιτικής οικολογίας και του ευρύτερου προοδευτικού χώρου.

Θέλω να ευχαριστήσω όλες και όλους όσοι συμμετείχαν σε αυτή την προσπάθεια. Τα μέλη, τα στελέχη, τους υποψήφιους και τις υποψήφιες, τους ανθρώπους που αφιέρωσαν χρόνο, γνώση, δημιουργικότητα και εμπιστοσύνη. Ο ΚΟΣΜΟΣ δεν ήταν ποτέ υπόθεση ενός προσώπου. Ήταν και παραμένει μια συλλογική προσπάθεια ανθρώπων που πιστεύουν ότι η πράσινη πολιτική μπορεί να είναι σοβαρή, τεκμηριωμένη, δημοκρατική και κοινωνικά χρήσιμη.

Η παραίτησή μου από τη θέση του Γραμματέα δεν αποτελεί αποχώρηση από την πολιτική. Είναι μια επιλογή καθαρών ρόλων και πολιτικής συνέπειας.

Ο ΚΟΣΜΟΣ θα αποφασίσει συλλογικά για το μέλλον του. Εγώ θα συνεχίσω να υπηρετώ τις ίδιες αξίες από όποια θέση μπορώ να είμαι πραγματικά χρήσιμος: την κλιματική δικαιοσύνη, τη δημοκρατία, την ειρήνη, την κοινωνική συνοχή και μια Ευρώπη που προστατεύει τους ανθρώπους της.

Γιατί η πράσινη μετάβαση δεν είναι ζήτημα ταυτότητας. Είναι ζήτημα επιβίωσης, δημοκρατίας και αξιοπρεπούς ζωής για τις επόμενες γενιές”.