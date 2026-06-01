Politico: Έρευνα για το πολυτελές project του Τζάρεντ Κούσνερ, γαμπρού του Ντόναλντ Τραμπ, στην αλβανική Ριβιέρα

Οι αλβανικές αρχές κατά της διαφθοράς ξεκίνησαν επίσημη έρευνα γύρω από το πολυτελές τουριστικό project που συνδέεται με τον Τζάρεντ Κούσνερ, γαμπρό του Ντόναλντ Τραμπ, σε μία από τις πιο ευαίσθητες περιβαλλοντικά περιοχές της αλβανικής Ριβιέρας, σύμφωνα με σημερινό ρεπορτάζ του Politico.

Στο επίκεντρο βρίσκεται η ανάπτυξη μεγάλου θερέτρου στο ακατοίκητο νησί Σάζαν και σε εκτεταμένη έκταση του προστατευόμενου οικοσυστήματος Βιόσα-Νάρτα, μίας παράκτιας υγροτοπικής ζώνης που φιλοξενεί φλαμίνγκο, μεσογειακές φώκιες και περιοχές ωοτοκίας θαλάσσιων χελωνών.

Η ειδική εισαγγελία κατά της διαφθοράς της Αλβανίας, γνωστή ως SPAK, επιβεβαίωσε ότι εξετάζει αλλαγές που έγιναν το 2024 στο καθεστώς προστασίας και ιδιοκτησίας γης στην περιοχή, ανοίγοντας τον δρόμο για τουριστική αξιοποίηση μεγάλης κλίμακας.

Η εταιρεία Affinity Partners

Το επενδυτικό σχήμα συνδέεται με την Affinity Partners, την εταιρεία private equity του Κούσνερ, ο οποίος διατηρεί παράλληλα ενεργό ρόλο στην αμερικανική διπλωματία ως ειδικός απεσταλμένος του Τραμπ σε διεθνή ζητήματα, μεταξύ αυτών η Γάζα, το Ιράν και ο πόλεμος στην Ουκρανία.

Η διπλή αυτή ιδιότητα έχει προκαλέσει αντιδράσεις και ερωτήματα σχετικά με την αλληλεπίδραση πολιτικής επιρροής και επιχειρηματικών συμφερόντων.

Σύμφωνα με το Politico, το σχέδιο προβλέπει περίπου 10.000 δωμάτια ξενοδοχειακών μονάδων, ενώ ο Αλβανός πρωθυπουργός Έντι Ράμα παραδέχθηκε πρόσφατα ότι οι συνομιλίες με τον Κούσνερ συνεχίζονται.

Έντονες αντιδράσεις από κατοίκους και οργανώσεις

Το έργο έχει πυροδοτήσει έντονες αντιδράσεις από κατοίκους και περιβαλλοντικές οργανώσεις. Από τα τέλη Μαΐου πραγματοποιούνται κινητοποιήσεις στην περιοχή Ζβέρνετς, κοντά στην Αυλώνα, όταν εργολάβοι τοποθέτησαν μεγάλους φράχτες με συρματοπλέγματα, περιορίζοντας την πρόσβαση πολιτών και τουριστών στις παραλίες.

Η ένταση κορυφώθηκε το Σαββατοκύριακο, όταν κυκλοφόρησαν βίντεο που εμφανίζουν ιδιωτικούς φρουρούς ασφαλείας να επιτίθενται σε διαδηλωτές και να απομακρύνουν βίαια έναν πολίτη από βραχώδη περιοχή κοντά στο εργοτάξιο.

Οι αλβανικές αρχές αφαίρεσαν τις άδειες λειτουργίας δύο εταιρειών security, ενώ ένας φύλακας συνελήφθη. Παράλληλα, περίπου 15 διαδηλωτές αντιμετωπίζουν κατηγορίες και ο τοπικός αστυνομικός διοικητής απομακρύνθηκε από τα καθήκοντά του.

Η στάση του Ράμα

Ο Έντι Ράμα υπερασπίστηκε το project, δηλώνοντας ότι η Αλβανία επιδιώκει να εξελιχθεί σε κορυφαίο τουριστικό προορισμό της περιοχής και ότι η τελική περιβαλλοντική μελέτη δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί.

Η υπόθεση αποκτά ιδιαίτερη σημασία και για την ευρωπαϊκή πορεία της χώρας, καθώς η Αλβανία επιδιώκει ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση έως το 2030. Η SPAK θεωρείται από τους πιο αξιόπιστους θεσμούς της χώρας και δημιουργήθηκε με υποστήριξη της ΕΕ και των ΗΠΑ στο πλαίσιο της μεταρρύθμισης της αλβανικής Δικαιοσύνης.

Δεν είναι η πρώτη φορά που επιχειρηματικό σχέδιο του Κούσνερ στα Βαλκάνια προκαλεί πολιτική και κοινωνική αναταραχή. Το 2025 η Affinity Partners εγκατέλειψε μεγάλο αναπτυξιακό project στη Σερβία έπειτα από αντιδράσεις και έρευνες των τοπικών αρχών κατά της διαφθοράς.