Πρώτη μέρα Ιουνίου: Πού καταγράφηκαν οι υψηλότερες θερμοκρασίες στην Αχαΐα;

Με υψηλές θερμοκρασίες μπήκε ο Ιούνιος, σηματοδοτώντας ουσιαστικά την έναρξη της καλοκαιρινής περιόδου, με τον υδράργυρο να αγγίζει κατά τόπους τους 35 βαθμούς Κελσίου σε αρκετές περιοχές της χώρας.

Στην Πάτρα, η πρώτη ημέρα του μήνα συνοδεύτηκε από έντονη κινητικότητα στις παραλίες, με χαρακτηριστική εικόνα την Πλαζ, όπου πλήθος πολιτών κάθε ηλικίας κατέκλυσε την ακτή για να απολαύσει τον ήλιο και τη θάλασσα. Η θερμοκρασία στην αχαϊκή πρωτεύουσα πλησίασε τους 30°C, δημιουργώντας συνθήκες πρώτης «καλοκαιρινής εξόρμησης».

Σύμφωνα με τα στοιχεία του meteo του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, από τις υψηλότερες θερμοκρασίες στην περιοχή της Αχαΐας καταγράφηκαν στα Λουσικά, όπου ο υδράργυρος έφτασε τους 30,2°C, επιβεβαιώνοντας την αισθητή άνοδο της θερμοκρασίας στο νομό.