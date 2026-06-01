Τραμπ: Συμφωνία Ισραήλ με Χεζμπολάχ για παύση πυρών

Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε ότι είχε μια «πολύ παραγωγική» τηλεφωνική συνομιλία με τον πρωθυπουργό του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου, κατά τη διάρκεια της οποίας, όπως ανέφερε, συμφωνήθηκε να μην υπάρξει ανάπτυξη στρατευμάτων στη Βηρυτό και επισήμανε ότι οι συζητήσεις με το Ιράν συνεχίζονται με «ταχείς ρυθμούς».

Ειδικότερα, σε ανάρτησή του στο Truth Social, ο Τραμπ υποστήριξε ότι δεν πρόκειται να μετακινηθούν στρατεύματα προς την πρωτεύουσα του Λιβάνου, ενώ όσες δυνάμεις βρίσκονταν ήδη καθ’ οδόν έχουν λάβει εντολή να επιστρέψουν, κάτι που το Ιράν από την πλευρά του είχε θέσει ως προϋπόθεση για να συνεχιστούν οι συζητήσεις με τις ΗΠΑ με την προοπτική επίτευξης πιθανής συμφωνίας για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

Παράλληλα, ανέφερε ότι είχε επικοινωνία, μέσω υψηλόβαθμων εκπροσώπων, και με τη Χεζμπολάχ, χαρακτηρίζοντας επίσης θετική τη συνομιλία. Σύμφωνα με τον ίδιο, η οργάνωση συμφώνησε να σταματήσει κάθε μορφή πυρών.

«Το Ισραήλ δεν θα τους επιτεθεί και εκείνοι δεν θα επιτεθούν στο Ισραήλ», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Αμερικανός πρόεδρος, περιγράφοντας την εξέλιξη ως συμφωνία αμοιβαίας αποκλιμάκωσης μεταξύ των δύο πλευρών.

Αναλυτικά οι αναρτήσεις του Τραμπ για το θέμα

«Είχα μια πολύ παραγωγική τηλεφωνική επικοινωνία με τον Πρωθυπουργό του Ισραήλ, Μπίμπι Νετανιάχου, και δεν θα υπάρξουν στρατεύματα που θα πάνε στη Βηρυτό, και όσα στρατεύματα βρίσκονται καθ' οδόν έχουν ήδη απομακρυνθεί. Ομοίως, μέσω υψηλόβαθμων αντιπροσώπων, είχα μια πολύ καλή τηλεφωνική επικοινωνία με τη Χεζμπολάχ, και συμφώνησαν ότι θα σταματήσουν όλοι οι πυροβολισμοί - ότι το Ισραήλ δεν θα τους επιτεθεί, και ότι δεν θα επιτεθούν στο Ισραήλ. Πρόεδρος ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΤΖ. ΤΡΑΜΠ», έγραψε σε πρώτη φάση ο Αμερικανός πρόεδρος και πρόσθεσε μετά από λίγο: «Οι συνομιλίες συνεχίζονται, με ταχείς ρυθμούς, με την Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας σε αυτό το θέμα! Πρόεδρος ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΤΖ. ΤΡΑΜΠ».

Για πρώτη φορά Αμερικανός πρόεδρος μιλά άμεσα ή έμμεσα με τη Χεζμπολάχ

Όπως αναφέρει το ΑΠΕ, κανείς Αμερικανός πρόεδρος δεν έχει μιλήσει ποτέ με τη Χεζμπολάχ, ευθέως ή μέσω μεσολαβητών, καθώς η οργάνωση χαρακτηρίζεται «τρομοκρατική» από τις ΗΠΑ.

Ένας Λιβανέζος αξιωματούχος είπε στο πρακτορείο Reuters ότι η Χεζμπολάχ ενημέρωσε τις ΗΠΑ, μέσω του προέδρου του κοινοβουλιού Ναμπίχ Μπέρι, ότι είναι πρόθυμη να σταματήσει τις επιθέσεις στο βόρειο Ισραήλ, εφόσον το Ισραήλ δεν βομβαρδίσει τη Βηρυτό και τα προάστιά της.

Το Ιράν ενημέρωσε ότι διακόπτει την ανταλλαγή μηνυμάτων

Σημειώνεται ότι οι Ιρανοί νωρίτερα είχαν κάνει γνωστό ότι διακόπτουν την ανταλλαγή μηνυμάτων με τις ΗΠΑ στο πλαίσιο των επαφών για την επίτευξη συμφωνίας, ενώ μετά από λίγη ώρα κι η ιρανική τηλεόραση μετέδωσε ότι η πιθανότητα λήξης της κατάπαυσης του πυρός μεταξύ του Ιράν και των ΗΠΑ είναι «υψηλή», εφόσον δεν σταματήσουν οι επιθέσεις του Ισραήλ στον Λίβανο, κάτι για το οποίο ο πρόεδρος Τραμπ δήλωσε αρχικά πλήρη άγνοια.

«Για να πω την αλήθεια, πιστεύω ότι μιλάμε πάρα πολύ. Πιστεύω ότι το να σωπάσουμε θα ήταν πολύ καλό, και αυτό θα μπορούσε θα μπορούσε να διαρκέσει για μεγάλο χρονικό διάστημα. Αυτό δεν σημαίνει ότι θα αρχίσουμε να ρίχνουμε βόμβες παντού. Απλώς θα σιγήσουμε. Θα διατηρήσουμε τον αποκλεισμό. Νομίζω ότι μπορώ να περιμένω όσο θέλουν. Αυτοί χάνουν μια περιουσία», είπε ο Τραμπ στη συνέντευξη που παραχώρησε στο NBC News.