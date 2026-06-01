Πάτρα: Οι δραματικές στιγμές μετά το δυστύχημα με θύματα πατέρα και γιο- «Χάσαμε το καλύτερο παιδί…»- ΒΙΝΤΕΟ

Στο πένθος έχει βυθιστεί η Πάτρα μετά τον θάνατο πατέρα και γιου σε τροχαίο δυστύχημα στο Ρίο, κάτω από τη γέφυρα της Περιμετρικής, κοντά στο Κλειστό Γυμναστήριο «Δημήτριος Τόφαλος».

Νέο βίντεο ντοκουμέντο του MEGA καταγράφει τις δραματικές στιγμές αμέσως μετά το δυστυχήμα .

Το ανήλικο θύμα είναι ο Ηλίας – Κωνσταντίνος Γκέκας, μαθητής της Β’ Λυκείου του Πειραματικού ΓΕΛ Πατρών. Μαζί του έχασε τη ζωή του και ο πατέρας του, Διονύσης.

Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία, η μοτοσυκλέτα που οδηγούσε ο 52χρονος εξετράπη της πορείας της και προσέκρουσε σε σήμανση έργων. Οι Αρχές συγκεντρώνουν μαρτυρίες προκειμένου να διαπιστωθούν με ακρίβεια οι συνθήκες του θανατηφόρου τροχαίου.

Η κάμερα από το κράνος του 52χρονου εντοπίστηκε, ωστόσο δεν παρείχε απαντήσεις, καθώς η καταγραφή είχε διακοπεί λίγα δευτερόλεπτα πριν από τη σύγκρουση.