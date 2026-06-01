Πάτρα: Οι δραματικές στιγμές μετά το δυστύχημα με θύματα πατέρα και γιο- «Χάσαμε το καλύτερο παιδί…»- ΒΙΝΤΕΟ

Η μοτοσυκλέτα που οδηγούσε ο 52χρονος εξετράπη της πορείας της και προσέκρουσε σε σήμανση έργων
Στο πένθος έχει βυθιστεί η Πάτρα μετά τον θάνατο πατέρα και γιου σε τροχαίο δυστύχημα στο Ρίο, κάτω από τη γέφυρα της Περιμετρικής, κοντά στο Κλειστό Γυμναστήριο «Δημήτριος Τόφαλος».
Νέο βίντεο ντοκουμέντο του MEGA καταγράφει τις δραματικές στιγμές αμέσως μετά το δυστυχήμα .
Το ανήλικο θύμα είναι ο Ηλίας – Κωνσταντίνος Γκέκας, μαθητής της Β’ Λυκείου του Πειραματικού ΓΕΛ Πατρών. Μαζί του έχασε τη ζωή του και ο πατέρας του, Διονύσης.
Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία, η μοτοσυκλέτα που οδηγούσε ο 52χρονος εξετράπη της πορείας της και προσέκρουσε σε σήμανση έργων. Οι Αρχές συγκεντρώνουν μαρτυρίες προκειμένου να διαπιστωθούν με ακρίβεια οι συνθήκες του θανατηφόρου τροχαίου.
Η κάμερα από το κράνος του 52χρονου εντοπίστηκε, ωστόσο δεν παρείχε απαντήσεις, καθώς η καταγραφή είχε διακοπεί λίγα δευτερόλεπτα πριν από τη σύγκρουση.
Ο θάνατος του 17χρονου Κωνσταντίνου, μαθητή της Β’ Λυκείου στο Πειραματικό Σχολείο Πατρών, ήταν ακαριαίος. Συμμαθητές και συμπαίκτες του, καθώς αγωνιζόταν ως νεαρός μπασκετμπολίστας στην Παναχαϊκή, αδυνατούν να πιστέψουν την απώλειά του. «Τα λόγια είναι περιττά. Το καλύτερο παιδί. Όλοι μείναμε άφωνοι, δεν το πιστεύαμε, περιμέναμε να δούμε αν είναι αλήθεια, πιστεύαμε ότι κάποιος μας κάνει πλάκα».
Ο 52χρονος πατέρας διατηρούσε επιχείρηση ανακύκλωσης δίπλα από το σπίτι του και, σύμφωνα με πληροφορίες, ήταν ιδιαίτερα αγαπητός στην τοπική κοινωνία.
Κάτοικοι της περιοχής κάνουν λόγο για σημείο-«καρμανιόλα», σημειώνοντας ότι στο ίδιο σημείο όπου έχασαν τη ζωή τους πατέρας και γιος έχουν καταγραφεί άλλα τρία τροχαία ατυχήματα τα τελευταία χρόνια.
Την προανάκριση για τα ακριβή αίτια και τις συνθήκες του δυστυχήματος έχει αναλάβει το Τμήμα Τροχαίας Πατρών.
