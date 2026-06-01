Ο Γιώργος Πατούλης βάφτισε το γιο του στο Λαγονήσι

Ο Γιώργος Πατούλης και η σύζυγός του, Νάνσυ Κοιλού βάφτισαν το γιο τους το απόγευμα της Δευτέρας 1 Ιουνίου 2026 παρουσία πολλών υπουργών και εκλεκτών καλεσμένων που έδωσαν το παρών για να τιμήσουν τον νεοφώτιστο.

Το ζευγάρι επέλεξε την ημέρα του Αγίου Πνεύματος για να τελέσει το μυστήριο και να πάρει το παιδί τους το όνομα «Νικόλαος».

Η βάφτιση τελέστηκε στις 18:30 το απόγευμα, στον Ιερό Ναό του Αγίου Νικολάου στο Λαγονήσι ενώ στο μυστήριο πραγματοποίησε ο Σεβασμιότατος Αρχιεπίσκοπος Αμερικής κ.κ.Ελπιδοφόρος.

Οι καλεσμένοι έσπευσαν να δώσουν τις ευχές τους για τον μικρό Νικόλαο ενώ μεταξύ άλλων ο Άδωνις Γεωργιάδης ανέφερε πως: «Είναι φίλος μου σχεδόν 30 χρόνια ο Γιώργος Πατούλης. Θα ήταν περίεργο να μην είμαι εδώ. Μας ενώνει η αγάπη για τα κοινά. Ο νεοφώτιστος να έχει την υγεία του και να είναι καλότυχος».