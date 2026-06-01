Εντολή για νεκροψία- νεκροτομή στη σορό του Μάριου Οικονόμου- Ερευνώνται τα ακριβή αίτια θανάτου του

Στην πλήρη διερεύνηση των συνθηκών κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το τροχαίο δυστύχημα που στοίχισε τη ζωή στον 33χρονο Μάριο Οικονόμου, προχωρούν οι αρχές στα Ιωάννινα.

Σύμφωνα με το epiruspost.gr, μετά την τραγική κατάληξη του νεαρού ποδοσφαιριστή στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου, δόθηκε εντολή για διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής.

Η διαδικασία αναμένεται να πραγματοποιηθεί, πιθανότατα αύριο Τρίτη, προκειμένου να αποτυπωθούν με τον πλέον επίσημο και επιστημονικό τρόπο τα αίτια θανάτου, τα οποία αποδίδονται στις βαρύτατες κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις που υπέστη ο 33χρονος κατά τη σύγκρουση έξω από το νοσοκομείο «Χατζηκώστα».

Την ίδια ώρα, η Τροχαία Ιωαννίνων συνεχίζει τη συλλογή στοιχείων για την πλήρη διαλεύκανση του συμβάντος. Στο ατύχημα είχε εμπλακεί ΙΧ αυτοκίνητο που οδηγούσε ένας 63χρονος ημεδαπός, ο οποίος έχει ήδη δώσει κατάθεση στις αρχές.

Οι έρευνες της αστυνομίας στρέφονται και στον εντοπισμό επιπλέον αυτοπτών μαρτύρων που ενδεχομένως να ρίξουν περισσότερο φως στις ακριβείς συνθήκες της σύγκρουσης.

Παράλληλα, τόσο το αυτοκίνητο όσο και η μοτοσικλέτα που οδηγούσε ο Μάριος Οικονόμου έχουν μεταφερθεί σε ειδικό χώρο της Αστυνομίας ώστε να είναι στην διάθεση πραγματογνωμόνων.