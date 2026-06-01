Σοβαρό τροχαίο στα Ζαρουχλέικα: Στο νοσοκομείο ο οδηγός δικύκλου

Ένα ακόμη τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στη διασταύρωση των οδών Αυλίδος και Ευβοίας, στα Ζαρουχλέικα της Πάτρας, σε σημείο που οι κάτοικοι χαρακτηρίζουν ιδιαίτερα επικίνδυνο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, βανάκι φέρεται να επιχείρησε να στρίψει και συγκρούστηκε με δίκυκλο στο οποίο επέβαινε νεαρός άνδρας. Από τη σύγκρουση ο οδηγός του δικύκλου εκτινάχθηκε στο οδόστρωμα. Παρά τη σοβαρότητα του τραυματισμού του, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η ζωή του δεν διατρέχει κίνδυνο. Άμεσα στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και οι διασώστες παρείχαν τις πρώτες βοήθειες πριν μεταφέρουν τον τραυματία στο νοσοκομείο.

Τα ακριβή αίτια του ατυχήματος διερευνά η Τροχαία Πατρών.