Καλαμάτα: Το «παζλ» της γυναικοκτονίας και τα στοιχεία που αντικρούουν το αφήγημα του 41χρονου

Ο ιατροδικαστής που εξέτασε τον 41χρονο, ο οποίος φέρεται να δολοφόνησε με μαχαίρι την 39χρονη σύζυγό του μέσα στο σπίτι της οικογένειας στην Καλαμάτα, εμφανίζεται να δίνει ιδιαίτερα επιβαρυντικά στοιχεία για την υπόθεση.

Ο ισχυρισμός του πως ξύπνησε και είδε την άτυχη γυναίκα από πάνω του να κρατάει ένα μαχαίρι και να τον απειλεί, καταρρίπτεται, καθώς ο φερόμενος ως δράστης δε φέρει αμυντικά τραύματα

Όπως ανέφερε ο ιατροδικαστής στους αστυνομικούς, σύμφωνα με την πρώτη εικόνα που είχε, τα τραύματα του 41χρονου προσομοιάζουν με τα συνήθη τραύματα που έχει ένας δράστης που έχει παλέψει με το θύμα του.

Την ίδια ώρα, δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμα η αντίστοιχη εξέταση στην 39χρονη γυναίκα, καθώς ο ιατροδικαστής ήρθε αντιμέτωπος με μία σκηνή που θύμιζε μακελειό.

Αρκετοί γείτονες του ζευγαριού έκαναν λόγο για συχνούς καυγάδες, το τελευταίο χρονικό διάστημα. «Ακούγονταν φωνές τις τελευταίες ημέρες, από τη μεριά της Βασιλίσσης Όλγας, ίσως ήταν εκεί τα δωμάτια που συχνάζανε», ανέφερε γείτονας σε μαρτυρία του.

Οι αστυνομικοί που έχουν αναλάβει την έρευνα ήρθαν σε επαφή, σύμφωνα με πληροφορίες, και με το συγγενικό περιβάλλον της 39χρονης.

Όπως γράφει το ethnos.gr, άτομο από το στενό συγγενικό περιβάλλον της άτυχης γυναίκας είπε πως: «Ξέραμε ότι τη ζήλευε πολύ αλλά δεν ξέραμε ότι τη χτυπούσε ή αν την είχε χτυπήσει στο παρελθόν».

Τα παιδιά στο διπλανό δωμάτιο

Στην αγκαλιά τους μετέφεραν, σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, τα δύο ανήλικα παιδιά που κοιμόντουσαν σε διπλανό υπνοδωμάτιο την ώρα που η μητέρα τους δολοφονούνταν άγρια.

Όταν οι αστυνομικοί, μετά τις καταγγελίες των γειτόνων, μπήκαν στο σπίτι της οικογένειας και αφού είδαν την 39χρονη μέσα σε ένα «λουτρό αίματος», μπήκαν στο δωμάτιο που βρίσκονταν τα παιδιά και με γρήγορες κινήσεις, πριν καν προλάβουν να καταλάβουν τι έχει συμβεί, τα απομάκρυναν από το διαμέρισμα.

Χαρακτηριστικό είναι πως, σύμφωνα με τις μαρτυρίες των πρώτων αστυνομικών που βρέθηκαν μέσα στο διαμέρισμα, το εξάχρονο παιδί ξύπνησε όταν ήδη είχαν φτάσει στο νοσοκομείο.