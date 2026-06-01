Παγώνει τις επαφές και απειλεί το Ιράν- «Λίγη σιωπή» ζήτησε ο Τραμπ

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σήμερα, Δευτέρα, σε δημοσιογράφο του τηλεοπτικού δικτύου NBC News ότι δεν έχει ενημερωθεί από το Ιράν ότι αναστέλλει τις συνομιλίες με την Ουάσιγκτον, όμως πιστεύει ότι έχουν γίνει «πάρα πολλές συζητήσεις» και ότι λίγη σιωπή θα έκανε καλό.

«Για να πω την αλήθεια, πιστεύω ότι μιλάμε πάρα πολύ. Πιστεύω ότι το να σωπάσουμε θα ήταν πολύ καλό, και αυτό θα μπορούσε να διαρκέσει για μεγάλο χρονικό διάστημα», είπε ο Τραμπ στη συνέντευξη που παραχώρησε στο NBC News.

Η δήλωση Τραμπ ήρθε λίγο αφότου η κρατική τηλεόραση του Ιράν μετέδωσε ότι η πιθανότητα λήξης της κατάπαυσης του πυρός μεταξύ του Ιράν και των ΗΠΑ είναι «υψηλή», εφόσον δεν σταματήσουν οι επιθέσεις στον Λίβανο.

Στο μεταξύ, ο Αμερικανός πρόεδρος είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό, Μπέντζαμιν Νετανιάχου, μετέδωσαν πολλά ισραηλινά Μέσα. Δεν υπάρχουν προς το παρόν λεπτομέρειες για το τι συζητήθηκε.

Επιπλέον, η Κεντρική Στρατιωτική Διοίκηση του Ιράν προειδοποίησε ότι αν το Ισραήλ εξαπολύσει επιθέσεις στη Βηρυτό «οι κάτοικοι του βόρειου Ισραήλ θα πρέπει να φύγουν, αν δεν θέλουν να κινδυνεύσουν».

Το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Tasnim είχε μεταδώσει νωρίτερα ότι η διαπραγματευτική ομάδα της Τεχεράνης διακόπτει την ανταλλαγή μηνυμάτων με τις Ηνωμένες Πολιτείες, μέσω διαμεσολαβητών, για τον τερματισμό του πολέμου, εξαιτίας των επιθέσεων στον Λίβανο.

Σχέδιο για τον πλήρη αποκλεισμό του Ορμούζ

Το πρακτορείο Tasnim μετέδωσε ακόμη ότι το Ιράν και το λεγόμενο «Μέτωπο της Αντίστασης», στο οποίο συμμετέχουν σιιτικές οργανώσεις σύμμαχοί του στην Υεμένη, τον Λίβανο και το Ιράκ, έχουν καταρτίσει σχέδιο για τον πλήρη αποκλεισμό των Στενών του Ορμούζ και την ενεργοποίηση άλλων μετώπων, μεταξύ των οποίων, τα Στενά Μπαμπ ελ Μαντέμπ, με στόχο, όπως αναφέρεται, την «τιμωρία» του Ισραήλ και των υποστηρικτών του.

Εάν οι Χούθι της Υεμένης, στενοί σύμμαχοι της Τεχεράνης, ανοίξουν νέο μέτωπο στη σύγκρουση, ένας από τους πλέον προφανείς στόχους θα είναι τα Στενά Μπαμπ ελ Μαντέμπ. Πρόκειται για ένα από τα σημαντικότερα παγκόσμια σημεία διέλευσης της ναυσιπλοΐας, μέσω του οποίου ελέγχεται η θαλάσσια κυκλοφορία προς τη Διώρυγα του Σουέζ.

«Η άμεση παύση των επιθετικών και βίαιων στρατιωτικών επιχειρήσεων του σιωνιστικού καθεστώτος στη Γάζα και τον Λίβανο, καθώς και η ανάγκη πλήρους αποχώρησής του από τα κατεχόμενα εδάφη στον Λίβανο, έχουν τονιστεί από Ιρανούς αξιωματούχους και διαπραγματευτές. Δεν θα υπάρξουν συνομιλίες έως ότου ικανοποιηθούν οι θέσεις του Ιράν και της Αντίστασης επί του ζητήματος», μετέδωσε επίσης το πρακτορείο Tasnim.

Εντολή του Ισραήλ για εκκένωσης συνοικιών της Βηρυτού

Την ίδια στιγμή, ο ισραηλινός στρατός εξέδωσε εντολή εκκένωσης των νότιων συνοικιών της Βηρυτού κατόπιν διαταγής του πρωθυπουργού του Ισραήλ Μπέντζαμεν Νετανιάχου.

Η ισχύουσα εκεχειρία ανάμεσα στο Ιράν και τις Ηνωμένες Πολιτείες είναι αδιαμφισβήτητα εκεχειρία σε όλα τα μέτωπα, περιλαμβανομένου του Λιβάνου, προειδοποίησε μέσω του Χ ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν Αμπάς Αραγτσί αφότου ο Νετανιάχου ανακοίνωσε ότι διέταξε τον ισραηλινό στρατό να επιτεθεί κατά των νότιων συνοικιών της Βηρυτού.

«Παραβίαση της εκεχειρίας σε ένα μέτωπο αποτελεί παραβίαση της εκεχειρίας σε όλα τα μέτωπα. Οι ΗΠΑ και το Ισραήλ είναι υπεύθυνες για τις συνέπειες αυτής της παραβίασης», προειδοποίησε ο επικεφαλής της ιρανικής διπλωματίας.

Προειδοποίηση προς τις ΗΠΑ είχε απευθύνει νωρίτερα σήμερα, Δευτέρα, μέσω του Χ ο Μοχάμαντ Μπαγέρ Γκαλιμπάφ, επικεφαλής της ιρανικής διαπραγματευτικής ομάδας στις συνομιλίες με την Ουάσιγκτον και επανεκλεγείς πρόεδρος του ιρανικού κοινοβουλίου, κατηγορώντας ευθέως τις ΗΠΑ για υπονόμευση της διαδικασίας εξόδου από την κρίση: «Ο ναυτικός αποκλεισμός από τις ΗΠΑ και η κλιμάκωση των εγκλημάτων πολέμου στον Λίβανο από το Ισραήλ αποτελούν ξεκάθαρη απόδειξη για τη μη τήρηση της εκεχειρίας εκ μέρους των ΗΠΑ».

«Κάθε επιλογή έχει το τίμημά της και ο λογαριασμός έρχεται στο τέλος. Ολα θα τακτοποιηθούν», έγραψε σε απειλητικό τόνο ο Ιρανός αξιωματούχος.

Αυξηση των τιμών πετρελαίου

Οι τιμές του πετρελαίου αυξήθηκαν εξαιτίας της αύξησης των εντάσεων ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν.

Στις 16.30 ώρα Ελλάδος, η τιμή του Brent, παραδόσεως Αυγούστου, αυξήθηκε κατά 4,92% στα 95,60 δολάρια/βαρέλι, αφού προηγουμένως ξεπέρασε για λίγη ώρα το +5%.

Ταυτόχρονα, το αμερικανικό West Texas, παραδόσεως Ιουλίου, αυξανόταν κατά 5,94% στα 92,55 δολάρια.