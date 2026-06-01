Opinion Poll: Πρώτη η ΝΔ- Δεύτερη με 15,5% η ΕΛ.Α.Σ.

Οι πολιτικές τάσεις της περιόδου μετά τα νέα δεδομένα στο πολιτικό σκηνικό παρουσιάζονται στη μεγάλη δημοσκόπηση της Opinion Poll στο Κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ACTION 24 την Δευτέρα (1/6).

Συγκεκριμένα, τα ευρήματα της έρευνας αφορούν στην πορεία της κυβέρνησης, στην εικόνα της αντιπολίτευσης και στην πρόθεση ψήφου μετά την ανακοίνωση των δύο νέων κομμάτων.

Σύμφωνα με τα ευρήματα, η Νέα Δημοκρατία διατηρεί την πρωτιά με 25,6%, ενώ δεύτερη δύναμη εμφανίζεται η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα με 13%.

Ακολουθεί η Ελπίδα για τη Δημοκρατία της Μαρίας Καρυστιανού με 10,5% και το ΠΑΣΟΚ με 8,8%, με το ποσοστό των αναποφάσιστων να παραμένει υψηλό, στο 16,1%.

Στην εκτίμηση ψήφου, η Νέα Δημοκρατία καταγράφει ποσοστό 30,5%, ενώ η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα καταγράφει 15,5%. Ακολουθεί η Ελπίδα για τη Δημοκρατία της Μαρίας Καρυστιανού με 12,6%, το ΠΑΣΟΚ με 10,5%, το ΚΚΕ με 6,5%, η Ελληνική Λύση με 5,9% και η Πλεύση Ελευθερίας με 5%.

Σημειώνεται ότι για ακόμη μια φορά η ακρίβεια/πληθωρισμός, η οικονομία/ανάπτυξη και η απονομή Δικαιοσύνης/Κράτος Δικαίου είναι τα τρία βασικότερα προβλήματα που βιώνουν οι πολίτες.