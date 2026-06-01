Opinion Poll: Πρώτη η ΝΔ- Δεύτερη με 15,5% η ΕΛ.Α.Σ.

Ακρίβεια, οικονομία και κράτος δικαίου τα μεγάλα προβλήματα της κοινωνίας
Οι πολιτικές τάσεις της περιόδου μετά τα νέα δεδομένα στο πολιτικό σκηνικό παρουσιάζονται στη μεγάλη δημοσκόπηση της Opinion Poll στο Κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ACTION 24 την Δευτέρα (1/6).
Συγκεκριμένα, τα ευρήματα της έρευνας αφορούν στην πορεία της κυβέρνησης, στην εικόνα της αντιπολίτευσης και στην πρόθεση ψήφου μετά την ανακοίνωση των δύο νέων κομμάτων.
Σύμφωνα με τα ευρήματα, η Νέα Δημοκρατία διατηρεί την πρωτιά με 25,6%, ενώ δεύτερη δύναμη εμφανίζεται η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα με 13%.
Ακολουθεί η Ελπίδα για τη Δημοκρατία της Μαρίας Καρυστιανού με 10,5% και το ΠΑΣΟΚ με 8,8%, με το ποσοστό των αναποφάσιστων να παραμένει υψηλό, στο 16,1%.
Στην εκτίμηση ψήφου, η Νέα Δημοκρατία καταγράφει ποσοστό 30,5%, ενώ η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα καταγράφει 15,5%. Ακολουθεί η Ελπίδα για τη Δημοκρατία της Μαρίας Καρυστιανού με 12,6%, το ΠΑΣΟΚ με 10,5%, το ΚΚΕ με 6,5%, η Ελληνική Λύση με 5,9% και η Πλεύση Ελευθερίας με 5%.
Σημειώνεται ότι για ακόμη μια φορά η ακρίβεια/πληθωρισμός, η οικονομία/ανάπτυξη και η απονομή Δικαιοσύνης/Κράτος Δικαίου είναι τα τρία βασικότερα προβλήματα που βιώνουν οι πολίτες.
