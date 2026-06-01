Πάτρα: Τι ψάχνει η ΕΛΑΣ στο σημειωματάριο του 40χρονου που «διαφήμιζε» τα όπλα του

Στο μικροσκόπιο των Αρχών βρίσκεται, σύμφωνα με πληροφορίες, ένα σημειωματάριο με ονόματα και χρηματικά ποσά, το οποίο βρέθηκε στην κατοχή του 40χρονου που συνελήφθη στην Πάτρα και εξετάζεται στο πλαίσιο της έρευνας.

Παράλληλα, οι αστυνομικοί ερευνούν την προέλευση των χρημάτων που ο ίδιος επιδείκνυε μέσω των social media, καθώς, σύμφωνα με τα στοιχεία της πλατφόρμας «ΕΡΓΑΝΗ», δεν προκύπτει να εργάζεται.

Ο 40χρονος δεν δίσταζε να αναρτά στο διαδίκτυο φωτογραφίες και βίντεο στα οποία εμφανιζόταν με όπλα, σιδερογροθιές και μαχαίρια. Σε ορισμένα από τα βίντεο καταγράφεται ακόμη και να πυροβολεί στον αέρα από ταράτσα σπιτιού.

Η υπόθεση άρχισε να διερευνάται έπειτα από πληροφορίες που έφτασαν στις αστυνομικές Αρχές σχετικά με τον λογαριασμό του στα social media, όπου εμφανιζόταν οπλισμός διαφόρων τύπων.

Τις πρωινές ώρες της 29ης Μαΐου, οι αστυνομικοί εντόπισαν τον 40χρονο να βγαίνει από το σπίτι του σε περιοχή της Πάτρας. Κατά την προσέγγισή του επιχείρησε να διαφύγει πεζός, ωστόσο ακινητοποιήθηκε έπειτα από καταδίωξη και συνελήφθη.

Κατά την έρευνα που ακολούθησε στο σπίτι του, οι αστυνομικοί εντόπισαν ολόκληρο οπλοστάσιο. Μεταξύ άλλων, βρέθηκαν πέντε κυνηγετικά όπλα και καραμπίνες, ορισμένα από τα οποία κατέχονταν χωρίς τις προβλεπόμενες άδειες, δύο σπαθιά, τρεις μασέτες, 36 μαχαίρια και σουγιάδες διαφόρων τύπων, πέντε σιδερογροθιές, ένα μεταλλικό γκλοπ, δύο ρόπαλα, δύο taser, σπρέι πιπεριού, καθώς και 331 φυσίγγια και κάλυκες διαφόρων διαμετρημάτων.