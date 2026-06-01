Euphoria: Αυλαία μετά από τρεις σεζόν και 26 επεισόδια

Έπειτα από επτά χρόνια, τρεις σεζόν και 26 επεισόδια, το Euphoria ολοκληρώνεται επίσημα.

Ο Σαμ Λέβινσον —δημιουργός, σεναριογράφος και σκηνοθέτης της σειράς του HBO— έκανε την ανακοίνωση στο «Popcast», το μουσικό podcast των New York Times, μιλώντας με τους παρουσιαστές Τζο Κοσκαρέλι και Τζον Καραμάνιτσα. Το HBO επιβεβαίωσε επίσης την ανακοίνωση του Λέβινσον στο Variety. Έτσι, το φινάλε της τρίτης σεζόν, με τίτλο «In God We Trust», ήταν στην πραγματικότητα και το τελευταίο επεισόδιο της σειράς.

Η είδηση δεν προκαλεί έκπληξη, δεδομένου ότι η πρωταγωνίστρια της σειράς, Ζεντάγια, είχε αναφέρει σε συνεντεύξεις της πως πίστευε ότι η σειρά θα τελείωνε μετά την τρίτη σεζόν. Ακόμη και πριν από αυτό, υπήρχε εδώ και καιρό η αίσθηση ότι το δράμα του HBO δεν θα συνεχιζόταν.

Μεταξύ της δεύτερης και της τρίτης σεζόν μεσολάβησαν τέσσερα ολόκληρα χρόνια, ενώ στο ίδιο διάστημα η Ζεντάγια και αρκετοί από τους συμπρωταγωνιστές της εξελίχθηκαν σε πλήρως καθιερωμένους σταρ, με προγράμματα γεμάτα από μεγάλες κινηματογραφικές παραγωγές. Για αυτόν τον λόγο, αλλά και για άλλους, η παραγωγή της τρίτης σεζόν αντιμετώπισε σημαντικές καθυστερήσεις.

Μιλώντας στους Times πριν από την πρεμιέρα της σεζόν, ο Λέβινσον είχε δηλώσει ότι γράφει «κάθε σεζόν σαν να είναι η τελευταία» και δίστασε όταν ρωτήθηκε επίμονα για το ενδεχόμενο τέταρτης σεζόν. «Δεν ξέρω», είχε πει ο Λέβινσον. «Αυτή τη στιγμή, το μόνο που θέλω είναι να περνάω χρόνο με τη γυναίκα μου και τα παιδιά μου, να διαβάζω λίγο Έλμορ Λέοναρντ και να ξαναδώ το “Mrs. Miniver”», είχε προσθέσει.