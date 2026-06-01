Μελία Κράιλινγκ: Η Ελληνίδα ηθοποιός του «Emily in Paris» παντρεύτηκε- ΦΩΤΟ

Τον αγαπημένο της, Νίκο Καλαντζόπουλο, παντρεύτηκε η Μελία Κράιλινγκ, παρουσία φίλων και συγγενών. Η ηθοποιός από το «Emily in Paris» και ο αρχιτέκτονας ενώθηκαν με τα ιερά δεσμά του γάμου, το Σάββατο 30 Μαΐου, στη Σύρο.

Στον προσωπικό λογαριασμό της ίδιας στο Instagram, αλλά και φίλων της, όπως της Κατερίνας Ντούσκα και του Leon of Athens, δημοσιεύτηκαν βίντεο και φωτογραφίες από το μυστήριο και τη δεξίωση που ακολούθησε. Η Μελία Κράιλινγκ επέλεξε ένα ρομαντικό νυφικό, ενώ στο πάρτι εμφανίστηκε με ένα λευκό, μίνι φόρεμα, που άφηνε ακάλυπτη την πλάτη της. Από το υλικό που κυκλοφόρησε στα social media ξεχώρισαν οι αγκαλιές και τα φιλιά των νεόνυμφων και ο ξέφρενος χορός της νύφης.