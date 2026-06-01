Η Τζένη Μπαλατσινού με τον Βασίλη Κικίλια και τα παιδιά της στον γάμο της Αμαλίας Κωστοπούλου- ΦΩΤΟ

Η Αμαλία Κωστοπούλου και ο Τζακ Μέντγουελ παντρεύτηκαν το απόγευμα του Σαββάτου (30.05.2026) στη Μεσσηνία, σε ένα παραμυθένιο σκηνικό που θα μείνει αξέχαστο και στους δύο.

Σημειώνεται ότι το ζευγάρι έχει παντρευτεί και με πολιτικό γάμο στο Τέξας τον περασμένο Οκτώβριο. Εκεί ήταν φυσικά οι γονείς της, Πέτρος Κωστόπουλος και Τζένη Μπαλατσινού, καθώς και τα αδέλφια της.

Από τη στιγμή του γάμου έως τη Δευτέρα τόσο η Αμαλία Κωστοπούλου όσο ο Πέτρος Κωστόπουλος και η Τζένη Μπαλατσινού μοιράστηκαν στα social media πολλές φωτογραφίες και βίντεο από τον γάμο, με την εντυπωσιακή πολυώροφη τούρτα. Μάλιστα, ξεχωρίζουν δύο από τις φωτογραφίες που ανέβασε το πρώην top model, καθώς στη μία είναι με τον άντρα της ζωής της και υπουργό Ναυτιλίας, Βασίλη Κικίλιας και στη δεύτερη απεικονίζονται τα δύο της παιδιά, Αλεξάνδρα και Μάξιμος.

Η Τζένη Μπαλατσινού επέλεξε να φορέσει ένα υπέροχο φόρεμα σε σιέλ απόχρωση και είχε χτίσει τα μαλλιά της σε waves style. Ο Βασίλης Κικίλιας που τη συνόδευε στον γάμο της πρωτότοκης κόρης της, φορούσε ένα κομψό μαύρο σμόκιν και λευκό πουκάμισο.