«Σπάμε τη σιωπή και μιλάμε για την κακοποίηση των παιδιών»- Ημερίδα την Τετάρτη στην Αγορά Αργύρη

Ενημερωτική ημερίδα μα θέμα: «Σπάμε τη σιωπή και μιλάμε για την κακοποίηση των παιδιών» διοργανώνει η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος, η ΜΕΘ Παίδων του ΠΓΝΠ και η Ομάδα Εθελοντών «ΣΥΝάνθρωποι».

"Η ημερίδα που πραγματοποιείται με την αρωγή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος και την αμέριστη συμπαράσταση του Αναπληρωτή Περιφερειάρχη κ. Χαράλαμπου Μπονάνου, ο οποίος αξίζει να σημειωθεί ότι έχει στηρίξει όλες τις δράσεις που από κοινού πραγματοποιεί η ΜΕΘ Παίδων του ΠΓΝΠ και ο Ομάδα Εθελοντών ΣΥΝάνθρωποι, τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Δικαιοσύνης και του Ιατρικού Συλλόγου Πατρών θα διεξαχθεί την Τετάρτη 3 Ιουνίου 2026 στις 17:30 στην Αγορά Αργύρη στην Πάτρα" αναφέρει σχετική ανακοίνωση.

Και προσθέτει: "Για το φλέγον αυτό ζήτημα που απασχολεί σχεδόν καθημερινά τα ΜΜΕ και έχει σοβαρό αντίκτυπο στην σύγχρονη κοινωνία θα μιλήσουν η Υπηρεσιακή Γενική Γραμματέας του Υπουργείου Δικαιοσύνης κ. Βασιλική Γιαβή και θα αναφερθεί στο Πρωτόκολλο του Υπουργείου για τα κακοποιημένα παιδιά, ο κ. Νικόλαος Καρακούκης Ιατροδικαστής, Προϊστάμενος Γενικής Διεύθυνσης Ιατροδικαστικής Υπουργείου Δικαιοσύνης με θέμα : «Όταν η σιωπή κακοποιεί, παραμελεί και τελικά δολοφονεί! Ιατροδικαστική θεώρηση του σύνδρομου του κακοποιημένου παιδιού».

Το θέμα «Παιδική κακοποίηση και ελληνική πραγματικότητα» θα αναπτύξει ο κ. Βασίλειος Αλεξόπουλος Παιδοχειρουργός, Διευθυντής ΕΣΥ, ΚΑΡΑΜΑΝΔΑΝΕΙΟ Νοσοκομείο Παίδων ενώ στο θέμα «Ειδικές μορφές κακοποίησης στα παιδιά, σύνδρομο ταρακουνήματος βρεφών και σύνδρομο Μινχάουζεν διά αντιπροσώπου» θα αναφερθεί ο κ. Ανδρέας Ηλιάδης Εντατικολόγος Παίδων, Διευθυντής ΕΣΥ, Υπεύθυνος ΜΕΘ Παίδων ΠΓΝΠ.

Όλοι τους αποτελούν μέλη της Ειδικής επιτροπή που δημιουργήθηκε για την αντιμετώπιση και πρόληψη της παιδικής κακοποίησης από του Υπουργείο Δικαιοσύνης. Σημαντικές ομιλίες θα παρουσιάσουν στην διάρκεια της ημερίδας και εκπρόσωποι της Ελληνικής Αστυνομίας, της Δικαιοσύνης, της εκπαίδευσης, παιδίατροι, ψυχολόγοι και ψυχοθεραπευτές ενώ με θέμα «Εθελοντισμός και παιδική κακοποίηση» θα μιλήσει η κ. Βιβή Παξινού Εθελόντρια, Υπεύθυνη της εθελοντικής ομάδας ΣΥΝάνθρωποι.

Της ημερίδας θα προηγηθεί το Θεατρικό Δρώμενο «Αόρατες πληγές» το οποίο έχει σκηνοθετήσει η κ. Μαρία Γκλαβά και συμμετέχουν οι: Μαρία Γκλαβά, Κώστας Τσορτός, μαθητές Δημοτικών και Γυμνασίων της Πάτρας καθώς και οι μικροί Φαίδρα Ρούβαλη και Ανδρέας Καυκάς. Την σημαντικότατη ημερίδα θα συντονίζει η κ. Μαρίνα Ριζογιάννη Δημοσιογράφος, Αρχισυντάκτρια της εφημερίδας Πελοπόννησος".