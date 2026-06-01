Νέα συγκέντρωση στις 14 Ιουνίου για την άμεση επαναλειτουργία του Οδοντωτού

Με νέα συγκέντρωση διαμαρτυρίας την Κυριακή 14 Ιουνίου στον σιδηροδρομικό σταθμό Διακοπτού κλιμακώνει τις κινητοποιήσεις της η Επιτροπή Πρωτοβουλίας Κατοίκων και Φορέων για την επαναλειτουργία του Οδοντωτού, καταγγέλλοντας την κυβερνητική αδράνεια, την εγκατάλειψη του ιστορικού σιδηροδρόμου και την απουσία σαφούς σχεδίου αποκατάστασης της γραμμής Διακοπτού – Καλαβρύτων, που παραμένει κλειστή εδώ και σχεδόν τρεις μήνες.

Συγκεκριμένα, σε ανακοινωσή της, η Επιτροπή Πρωτοβουλίας, αναφέρει: "Η τοπική κοινωνία της Αιγιάλειας και των Καλαβρύτων παρακολουθεί με οργή τη συνεχιζόμενη απαξίωση του ελληνικού σιδηροδρόμου και ειδικά του ιστορικού Οδοντωτού Διακοπτού – Καλαβρύτων, ο οποίος παραμένει επί σχεδόν 3 μήνες κλειστός χωρίς σαφές σχέδιο αποκατάστασης και επαναλειτουργίας.

Η εικόνα εγκατάλειψης του σιδηροδρόμου δεν είναι τυχαία. Είναι αποτέλεσμα μιας διαχρονικής πολιτικής που αντιμετώπισε τον ελληνικό σιδηρόδρομο όχι ως κρίσιμη δημόσια υποδομή αλλά ως κόστος.

Οι τραγικές συνέπειες αυτής της πολιτικής αποκαλύφθηκαν με τον πιο οδυνηρό τρόπο στο έγκλημα των Τεμπών.

Η αναστολή της λειτουργίας του Οδοντωτού είναι μια ακόμα συνέπεια της επιλογής αυτής.

Την ίδια στιγμή, η πρόσφατη τροποποίηση της σύμβασης μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της Hellenic Train για την παροχή δημόσιας σιδηροδρομικής υπηρεσίας (κυρώθηκε με το ΦΕΚ Α’241/19.1.26) αποτυπώνει μια αποικιακού τύπου αντίληψη διαχείρισης του ελληνικού σιδηροδρόμου, που φαίνεται να διασφαλίζει πρωτίστως τα οικονομικά συμφέροντα της Hellenic Train.

Ιδιαίτερα οι προβλέψεις του άρθρου 6 δημιουργούν σοβαρά ερωτήματα, καθώς προβλέπουν δυνατότητα συνέχισης αποζημιώσεων ή και πρόσθετων οικονομικών καλύψεων προς την Hellenic Train, ακόμη και όταν το σιδηροδρομικό έργο δεν εκτελείται λόγω προβλημάτων της υποδομής ή αποφάσεων του Δημοσίου και του Διαχειριστή της υποδομής. Πρόκειται για μια βαθιά προβληματική λογική που κοινωνικοποιεί το κόστος και προστατεύει τα κέρδη, ενώ οι πολίτες στερούνται δημόσιες μεταφορές και οι τοπικές κοινωνίες οδηγούνται σε οικονομική ασφυξία.

Καταγγέλουμε την κυβερνητική αδράνεια και ειδικότερα την απαράδεκτη στάση του αρμόδιου Αναπληρωτή Υπουργού, Κ. Κυρανάκη, ο οποίος αντί να απαντήσει στο τι έχει κάνει ο ίδιος και το υπουργείο του και ποια μέτρα έχει πάρει για το θέμα του Οδοντωτού, μεταθέτει ευθύνες στους Δημάρχους και το Τεχνικό Επιμελητήριο -λες και αυτοί είναι υπεύθυνοι για την ασφάλεια και λειτουργία του σιδηροδρομικού δικτύου- εμπαίζοντας τους πάντες και νομίζοντας ότι θα παραπλανήσει τον κόσμο για τις ευθύνες που τον βαραίνουν. Οι προσπάθειες παραπλάνησης πάνε πάντα μαζί με την ανικανότητα, την έλλειψη σχεδίου, την αποποίηση των ευθυνών και τελικά με την πλήρη αδιαφορία για τα αιτήματα και τις ανάγκες των πολιτών.

Την ίδια ώρα διαψεύδονται πλήρως και οι δημόσιες αναφορές του Αχαιού Υφυπουργού, Ι. Φωτήλα, στο Forum του Ημερήσιου της Αχαΐας «Ένα αξιοθέατο στις ράγες» την 1/4/26, για επαναλειτουργία του τρένου μετά το Πάσχα και σε κάθε περίπτωση έως τέλος Μαΐου.

Απέναντι σε αυτή την κατάσταση, η κοινωνία της περιοχής παραμένει ενωμένη και αποφασισμένη. Δήμοι, επαγγελματικοί φορείς, σύλλογοι, σωματεία, πολίτες και εκπρόσωποι της τοπικής κοινωνίας συστρατεύονται σε έναν κοινό αγώνα για την ασφαλή και μόνιμη επαναλειτουργία του Οδοντωτού.

Η θέληση της κοινωνίας εκφράστηκε και διατρανώθηκε με την πάνδημη κινητοποίηση στις 15 Μαίου στο κόμβο της Πούντας.

Παράλληλα, συγκροτήθηκε πλέον και αντίστοιχη Επιτροπή στην Αθήνα, με τη συμμετοχή πολιτών, επιστημόνων και ανθρώπων του πολιτισμού, με στόχο την πανελλαδική ανάδειξη του ζητήματος και την έμπρακτη στήριξη του αγώνα για ένα λειτουργικό και ασφαλή Οδοντωτό.

Όσο η κυβέρνηση και ο Αναπληρωτής Υπουργός αδιαφορούν και δεν σκύβουν στο πρόβλημα, δεν σταματάμε. Ο Οδοντωτός δεν θα εγκαταλειφθεί.

Συνεχίζουμε και κλιμακώνουμε τις κινητοποιήσεις

ΝΕΑ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ για την άμεση λήψη μέτρων επαναλειτουργίας του Οδοντωτού,

την ΚΥΡΙΑΚΗ 14 ΙΟΥΝΙΟΥ - ΩΡΑ 12:00 ΣΤΟ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΔΙΑΚΟΠΤΟΥ.

Καλούμε τους φορείς, τους συλλόγους, τα σωματεία της Αιγιάλειας και των Καλαβρύτων να συμμετάσχουν μαζικά στην κινητοποίηση".