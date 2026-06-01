Παραίτηση Κόκκαλη από τη γραμματεία του κόμματος Κόσμος

Παραιτείται από την ηγεσία του “ΚΟΣΜΟΣ” ο ιδρυτής και γραμματέας του κόμματος, Πέτρος Κόκκαλης, ενώ αναμένεται και η πλήρης αποχώρησή του από αυτό.

Την παραίτησή του από τη γραμματεία έκανε γνωστή μέσω ανάρτησής του στα social media ο συμπρόεδρος του κόμματος, Νίκος Ράπτης.

“Σήμερα το μεσημέρι, στις 2:20, ο Πέτρος Κόκκαλης μας ανακοίνωσε πως παραιτείται από τη γραμματεία του Κόσμος – Kosmos και προανήγγειλε την αποχώρησή του από το κόμμα που ίδρυσε στις αρχές Ιουλίου” ανέφερε χαρακτηριστικά.

Όπως όλα δείχνουν, ο Πέτρος Κόκκαλης οδεύει προς το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη.