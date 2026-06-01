Σύλληψη Έλληνα στη Βρετανία για κατασκοπεία- Νέα στοιχεία για την υπόθεση

Προφυλακισμένος παραμένει ο Ελληνας υπήκοος που εμφανίστηκε την Παρασκευή ενώπιον βρετανικού δικαστηρίου, κατηγορούμενος ότι πραγματοποίησε παρακολούθηση για λογαριασμό ξένης υπηρεσίας πληροφοριών – η οποία, σύμφωνα με τις αρχές, εκτιμάται ότι συνδέεται με το Ιράν – με στόχο δημοσιογράφο του τηλεοπτικού δικτύου Iran International, που εδρεύει στο Λονδίνο.

Ο 46χρονος Ιωάννης Αϊδινίδης, γεννημένος στη Γεωργία και κάτοικος Μονάχου στη Γερμανία, συνελήφθη στις 16 Μαΐου και κατηγορείται βάσει του βρετανικού Νόμου για την Εθνική Ασφάλεια.

Ο εισαγγελέας Ντάνιελ Ινγκαμ ανέφερε στο Δικαστήριο του Ουέστμινστερ ότι ο Αϊδινίδης φέρεται να ταξίδεψε δύο φορές στη Βρετανία, τον Απρίλιο και τον Μάιο, προκειμένου να παρακολουθήσει τον συγκεκριμένο δημοσιογράφο. Το Iran International είναι γνωστό για την επικριτική του στάση απέναντι στην κυβέρνηση της Τεχεράνης.

Οι κινήσεις του και οι χρηματοδότες του

Σύμφωνα με την εισαγγελική αρχή, ο κατηγορούμενος φωτογράφισε οχήματα, κατοικίες και άλλες διευθύνσεις που συνδέονταν με τον δημοσιογράφο. Κατά το δεύτερο ταξίδι του φέρεται να εγκατέστησε κρυφή κάμερα, τοποθετημένη μέσα σε κάλτσα και κρυμμένη σε δέντρο, η οποία μπορούσε να μεταδίδει δεδομένα σε άγνωστους παραλήπτες.

Ο εισαγγελέας υποστήριξε επίσης ότι μηνύματα που βρέθηκαν στο κινητό τηλέφωνο του Αϊδινίδη υποδηλώνουν πως χρηματοδοτούνταν από άτομα που βρίσκονταν στο εξωτερικό. Επιπλέον, ξεχωριστά στοιχεία φέρονται να δείχνουν ότι ενδιάμεσα των δύο ταξιδιών του στη Βρετανία κατασκόπευσε αμυντική εταιρεία στην Ιταλία.

Η βρετανική αστυνομία δήλωσε ότι οι ενέργειές του εκτιμάται πως έγιναν για λογαριασμό του Ιράν.

Η Τεχεράνη αρνείται εμπλοκή

Ο Αϊδινίδης δεν κλήθηκε να δηλώσει ενοχή ή μη σε αυτό το στάδιο της διαδικασίας και παραμένει προφυλακισμένος έως την επόμενη ακροαματική διαδικασία, που έχει οριστεί για τις 19 Ιουνίου. Η Τεχεράνη έχει επανειλημμένα αρνηθεί οποιαδήποτε εμπλοκή σε επιθέσεις ή συνωμοσίες επί βρετανικού εδάφους.

«Γνωρίζουμε ότι η υπόθεση αυτή ενδέχεται να προκαλέσει ανησυχία σε πολλούς ανθρώπους στο Ηνωμένο Βασίλειο και ιδιαίτερα σε όσους εργάζονται στα περσόφωνα μέσα ενημέρωσης», δήλωσε η επικεφαλής της αντιτρομοκρατικής υπηρεσίας του Λονδίνου, Χέλεν Φλάναγκαν.

«Συνεχίζουμε να συνεργαζόμαστε στενά με οργανισμούς και άτομα, παρέχοντας συμβουλές και υποστήριξη για θέματα ασφάλειας και προστασίας. Αυτό περιλαμβάνει και το συγκεκριμένο πρόσωπο και τον οργανισμό που συνδέονται με την παρούσα έρευνα», πρόσθεσε.

Τον Απρίλιο, τρία άτομα κατηγορήθηκαν για απόπειρα εμπρησμού εγκαταστάσεων που συνδέονται με το Iran International στο βορειοδυτικό Λονδίνο, χωρίς ωστόσο να προκληθούν ζημιές ή τραυματισμοί.

Η βρετανική αστυνομία έχει αναφέρει στο παρελθόν ότι διερευνά πιθανές ιρανικές διασυνδέσεις τόσο με το συγκεκριμένο περιστατικό όσο και με σειρά εμπρηστικών επιθέσεων σε εβραϊκούς στόχους στο Λονδίνο.

Την ευθύνη για τα περισσότερα από αυτά τα περιστατικά έχει αναλάβει φιλοϊρανική οργάνωση με την ονομασία Ashab al-Yamin al-Islamiyya.