Επεισόδια στην Αλβανία: «Το χτύπημα θα μπορούσε να είναι θανατηφόρο» λέει Έλληνας ομογενής

Για χτύπημα που θα μπορούσε να αποβεί θανατηφόρο έκανε λόγο στον ΣΚΑΪ ο Ελληνας ομογενής που δέχτηκε επίθεση στη διάρκεια των επεισοδίων στη Σβέρντιτσα της Αλβανίας.

Τα επεισόδια ξέσπασαν, όταν Ελληνες ομογενείς και άλλοι ιδιοκτήτες των παραλιακών εκτάσεων προστατευόμενης περιοχής, που είχαν περιφραχθεί με σκοπό την ανέγερση υπερπολυτελούς τουριστικού θερέτρου, προσπάθησαν να ρίξουν το συρματόπλεγμα.

Για το χτύπημα από ιδιωτικούς φρουρούς ο Ελληνας ομογενής είπε στον ΣΚΑΪ: «Με πήρανε και έρχεται ένας από το πλάι μου και με χτύπησε στην καρωτίδα πάρα πολύ δυνατά. Επειδή έχω ασχοληθεί λίγο με την πάλη, το χτύπημα αυτό ήτανε θανατηφόρο. Ο Θεός ήταν μαζί μου εκείνη τη στιγμή. Εχασα τις αισθήσεις μου. Με τραβάγανε, με σέρνανε, με βάλανε στο αυτοκίνητο, με πήγανε 200 μέτρα πιο κάτω, με απειλήσανε, αυτοί οι άνθρωποι οπλοφορούσαν. Είναι με χαρτιά, ήταν των παππούδων μας, είναι των πατεράδων μας και τώρα προσπαθούμε κι εμείς με τη σειρά να τα πάρουμε. Αυτό είναι αδύνατο αυτή τη στιγμή. Εχει μπει ένας φράχτης εκεί πέρα και ούτε ένας αρμόδιος δεν βγαίνει να μας εξηγήσει για ποιο λόγο δεν μπορούμε να πάμε στα κτήματά μας. Εχουνε κλείσει το δημόσιο δρόμο του χωριού εκεί», λέει.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, στην προστατευόμενη περιοχή αναμένεται να αναγερθεί ένα υπερπολυτελές θέρετρο της κόρης και του γαμπρού του Ντόναλντ Τραμπ, Ιβάνκα Τραμπ και Τζάρεντ Κούσνερ, αν και η κατασκευάστρια εταιρεία είναι καταχωρημένη με αλβανικό όνομα.

Η Σβέρνιτσα και η νήσος Σαζάν, απέναντι, βρίσκονται στο επίκεντρο σφοδρής αντιπαράθεσης. Ολα ξεκίνησαν το 2024, όταν η Ιβάνκα Τραμπ και ο Τζάρεντ Κούσνερ επισκέφθηκαν την περιοχή και σχεδίασαν να χτίσουν πολυτελείς ξενοδοχειακές μονάδες, βίλες, μαρίνες και χώρους αναψυχής για high-end πελάτες.

Ενα χρόνο αργότερα, το έργο ύψους άνω του ενός δισεκατομμυρίου ευρώ βαφτίστηκε «Στρατηγική Επένδυση». Τον Ιανουάριο του 2026, η Ιβάνκα Τραμπ επέστρεψε στη Σβέρνιτσα, συνοδευόμενη από δεκάδες διεθνείς αρχιτέκτονες για να βάλει σε εφαρμογή το φιλόδοξο επενδυτικό της πλάνο.

Ωστόσο, οι ντόπιοι λένε ότι τα κτήματα της Σβέρνιτσας είναι δικά τους και όχι των 20 ατόμων που εμφανίζονται ως ιδιοκτήτες με πλαστούς τίτλους.

Την αναστολή της επένδυσης ζητούν και περιβαλλοντικές οργανώσεις, καθώς πρόκειται για προστατευόμενη περιοχή μοναδικής βιοποικιλότητας.