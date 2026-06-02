Οι Πατρινοί στις Σχολές προπονητών της Ε.Φ.Ο.Επ.Α.

Εγκαινιάστηκαν το Σάββατο (30/05), στον Πολιτιστικό Χώρο «Μάνος Λοΐζος» στη Νίκαια, οι Σχολές προπονητών επιτραπέζιας αντισφαίρισης Β’ και Γ’ επιπέδου.

Με περίπου 40 σπουδαστές να παραβρίσκονται κι ακόμα παρόντες εκπρόσωπους από το διοικητικό συμβούλιο της Ε.Φ.Ο.Επ.Α., τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού και τις διοικούσες επιτροπές των Σχολών. Πρώτη φορά διεξάγονται παράλληλα δύο Σχολές προπονητών διαφορετικών επιπέδων και για την πετυχημένη διεξαγωγή τους η προετοιμασία της ομοσπονδίας παίζει τον πιο σημαντικό ρόλο.

Πρέπει να επισημανθεί λοιπόν, ότι αυτή η απαιτητική φάση για την ταυτόχρονη έναρξη και λειτουργία των Σχολών προπονητών Β' και Γ' Επιπέδου ολοκληρώθηκε από την Ε.Φ.Ο.Επ.Α. με απόλυτη επιτυχία και υποδειγματική οργάνωση. Το εξαιρετικά δύσκολο αυτό εγχείρημα —της παράλληλης διοίκησης και επιστημονικής καθοδήγησης δύο διαφορετικών επιπέδων σπουδών — βασίζεται σε έναν ολοκληρωμένο, στρατηγικό σχεδιασμό που απαντά στις σύγχρονες εκπαιδευτικές ανάγκες.

Η καινοτομία των φετινών Σχολών έγκειται στην πλήρη υιοθέτηση του υβριδικού μοντέλου εκπαίδευσης (Blended Learning), το οποίο συνδυάζει αρμονικά τη δια ζώσης πρακτική άσκηση στις αίθουσες με την εξ αποστάσεως διδασκαλία.

Η υλοποίηση του προγράμματος υποστηρίζεται από ένα προηγμένο ψηφιακό οικοσύστημα:

Ασύγχρονη Εκπαίδευση (LMS): Μέσω της επίσημης πλατφόρμας Moodle της ομοσπονδίας https://httf.edu.gr/, οι σπουδαστές έχουν άμεση πρόσβαση στη δομημένη εξεταστέα ύλη, τα επίσημα συγγράμματα και τις ανακοινώσεις. Παράλληλα, οι διδάσκοντες αξιοποιούν εξελιγμένα εργαλεία διαχείρισης, περιορισμού πρόσβασης και αυτόματης παρακολούθησης της προόδου (tracking progress).

Σύγχρονη Τηλεκπαίδευση: Οι ζωντανές online παραδόσεις και οι διαλέξεις πραγματοποιούνται μέσω της πλατφόρμας Cisco Webex Meetings, εξασφαλίζοντας ένα διαδραστικό περιβάλλον με δυνατότητες ψηφιακού διαμοιρασμού, εργαστηρίων σε ομάδες (breakout sessions) και άμεσης αλληλεπίδρασης εκπαιδευτών και σπουδαστών.

Για την εξασφάλιση της απρόσκοπτης εκπαιδευτικής διαδικασίας και την άμεση επίλυση τυχόν προβλημάτων, η ομοσπονδία έχει μεριμνήσει για τη λειτουργία οργανωμένου Help Desk. Ένας εξειδικευμένος προγραμματιστής και εκπαιδευτικός πληροφορικής βρίσκεται σε καθημερινή βάση στο πλευρό τόσο των διδασκόντων όσο και των διδασκομένων, παρέχοντας πλήρη τεχνική υποστήριξη και καθοδήγηση για τη χρήση των συστημάτων.

Το πρωί του Σαββάτου έγινε η τελετή έναρξης των Σχολών σε μεγάλη αίθουσα. Στην εξέδρα ανέβηκαν ο πατρινός διευθυντής Μιχάλης Κατσικαδέλης, Ph.D. Φυσικής Αγωγής, σύμβουλος Εκπαίδευσης Φυσικής Αγωγής Αχαΐας και προπονητής επιτραπέζιας αντισφαίρισης Α΄ Κατηγορίας, η πρόεδρος της πενταμελούς Διοικούσας Επιτροπής των Σχολών Αικατερίνη Τσιάκλα, υπάλληλος της Γ.Γ.Α., η γραμματέας της Επιτροπής Μαρία Περάματζη, επίσης υπάλληλος της Γ.Γ.Α., το μέλος Ιωάννα Μωραΐτη, ειδική γραμματέας του διοικητικού συμβουλίου της Ε.Φ.Ο.Επ.Α., ο πατρινός πρόεδρος της Ε.Φ.Ο.Επ.Α. Παναγιώτης Τζόβολος, ο γενικός γραμματέας της Ε.Φ.Ο.Επ.Α. Γιώργος Βρεττάκος, καθώς επίσης η παλιά πρωταθλήτρια Διάνα Ζέρδιλα και η επαγγελματίας επιδιαιτήτρια της World Table Tennis Τίνα Κρόττα, που έχουν ενταχθεί στο διδακτικό προσωπικό.

Να σημειωθεί ότι στην ίδια εγκατάσταση έγινε το Σαββατοκύριακο από την ομοσπονδία και σεμινάριο διαιτησίας. Χρησιμοποιήθηκαν δύο διαφορετικές αίθουσες για τις Σχολές και το σεμινάριο, όλα κύλησαν εξαιρετικά, μάλιστα υπήρξε τεράστιο ενδιαφέρον και από τους διαιτητές, οι οποίοι έλαβαν από την Τίνα Κρόττα ενημέρωση για όλους τους τελευταίους κανονισμούς σε διεθνές επίπεδο. Αρκετά άτομα παρακολούθησαν από κοντά, αλλά το πιο σημαντικό είναι ότι συνδέθηκαν διαδικτυακά διαιτητές από όλα τα μέρη της Ελλάδας για την εξ αποστάσεως παρουσίαση.

Στα δια ζώσης εγκαίνια των προπονητικών Σχολών και μετά τους χαιρετισμούς έγινε αναλυτική αναφορά στο πρόγραμμα και τις μορφές εκπαίδευσης από τον Μιχάλη Κατσικαδέλη. Δόθηκε χρόνος και για ερωτήσεις ώστε να μην μείνουν απορίες.

Ακολούθησαν μαθήματα, όπως αυτό των πρώτων βοηθειών στον χώρο άσκησης και αγώνα από τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο, από την Τίνα Κρόττα για τους νέους κανονισμούς και τον Δημήτρη Παπαδημητρίου για την τεχνική ανάλυση. Όλοι έμειναν ικανοποιημένοι και οι άνθρωποι της ΓΓΑ έδειξαν ότι καλύπτονται απόλυτα οι απαιτήσεις στην προετοιμασία και την εφαρμογή των Σχολών. Τα μαθήματα συνεχίζονται άμεσα με την εξ αποστάσεως διδασκαλία – ασύγχρονη.