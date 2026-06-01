Εισαγγελική έφεση κατά της απόφασης αθώωσης της συζύγου του πρώην αστυνομικού της Βουλής

Να δικαστεί ξανά ζητά η εισαγγελέας η σύζυγος του πρώην αστυνομικού της Βουλής, η οποία είχε αθωωθεί πρωτόδικα κατά πλειοψηφία (5-2) για την πολύκροτη υπόθεση κακοποίησης και βιασμών των ίδιων της των παιδιών.

Η εισαγγελική έφεση στρέφεται κατά της απόφασης που είχε δεχθεί ότι η κατηγορούμενη βρισκόταν σε κατάσταση ανυπέρβλητου διλήμματος και φόβου απέναντι στον σύζυγό της, επικαλούμενη απειλές λόγω των διασυνδέσεών του στην Αστυνομία, τη νύχτα, πολιτικά πρόσωπα και τη Greek Mafia, σύμφωνα με την εφημερίδα "Μπαμ".

Η εισαγγελέας υποστηρίζει ότι το δικαστήριο εφάρμοσε λανθασμένα το άρθρο 33 του Ποινικού Κώδικα περί μη καταλογισμού και τονίζει πως η κατηγορούμενη είχε πλήρη αντίληψη των πράξεών της και δυνατότητα να προστατεύσει τα παιδιά της. Ειδική βαρύτητα αποδίδεται στο γεγονός ότι ήταν εν ενεργεία αστυνομικός, υπηρετούσε μάλιστα σε τμήμα ενδοοικογενειακής βίας, είχε πανεπιστημιακή μόρφωση, οικογενειακή στήριξη και γνώση των μηχανισμών προστασίας θυμάτων.

Στην έφεση απαριθμούνται έξι χρονικές στιγμές κατά τις οποίες, σύμφωνα με την εισαγγελέα, μπορούσε να καταγγείλει τον συγκατηγορούμενό της: κατά τη διαμονή της στην Κοζάνη, στις νοσηλείες του ίδιου και της ίδιας, μετά την πτώση του παιδιού από μπαλκόνι, όταν ενημερώθηκε από το σχολείο για ενδοοικογενειακή βία και όταν κατήγγειλε ξυλοδαρμούς στο Α.Τ. Καλλιθέας χωρίς όμως να αποκαλύψει τις σεξουαλικές κακοποιήσεις.

Η εισαγγελέας θεωρεί ότι η κατηγορούμενη απέκρυψε συνειδητά τις ασελγείς πράξεις για να αποφύγει τις συνέπειες της δικής της συμμετοχής. Επισημαίνει ακόμη ότι οι ψυχιατρικές εκτιμήσεις έδειξαν πως δεν είχε απώλεια βουλητικής ικανότητας και καταλήγει ότι το καθήκον της, ως μητέρας και αστυνομικού, ήταν να προστατεύσει τα παιδιά της και όχι να συμμετέχει στις πράξεις που καταγγέλλονται.