«Άφησε το δικό του αποτύπωμα»: Συντετριμμένοι εκπαιδευτικοί και συμμαθητές του φροντιστηρίου του, αποχαιρετούν τον Κωνσταντίνο Γκέκα

Βαθιά θλίψη επικρατεί στην οικογένεια των φροντιστηρίων «Μαθητών Έρεισμα», μετά την τραγική απώλεια του μαθητή τους Κωνσταντίνου Γκέκα και του πατέρα του Διονύσιου, που έχασαν τη ζωή τους σε τροχαίο δυστύχημα.

Συγκεκριμένα, σε ανακοίνωσή τους αναφέρουν: "Η οικογένεια των φροντιστηρίων «Μαθητών Έρεισμα» με βαθιά θλίψη πληροφορήθηκε την αδόκητη απώλεια του μαθητή μας Κωνσταντίνου Γκέκα και του πατέρα του Διονύσιου Γκέκα σε τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε χθες. Ο Κωνσταντίνος υπήρξε μαθητής των φροντιστηρίων μας από το 2024. Επρόκειτο για ένα γλυκό παιδί, αφοσιωμένο μαθητή, γεμάτο χαμόγελο, αισιοδοξία και όνειρα για το μέλλον. Δεν υπήρξε μόνο ένας εξαιρετικός μαθητής, αλλά και ένας ξεχωριστός χαρακτήρας με ήθος και ακεραιότητα. Ο χαμός του μας γεμίζει με βαθιά οδύνη και η απώλεια θα είναι έντονη τόσο για εμάς τους εκπαιδευτικούς του, όσο και για τους συμμαθητές του.

Η διεύθυνση και οι εκπαιδευτικοί των φροντιστηρίων «Μαθητών Έρεισμα» εκφράζουμε τα θερμά συλλυπητήρια μας στην οικογένεια".