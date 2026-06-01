Δεμένικα: Πώς ένας καυγάς μεταξύ συγγενών κατέληξε σε πυροβολισμό

Μεγάλες αστυνομικές δυνάμεις έχουν αναπτυχθεί στην Πάτρα έπειτα από ένοπλο επεισόδιο που ξέσπασε στο πλαίσιο οικογενειακής διαμάχης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο καυγάς μεταξύ συγγενών κλιμακώθηκε σε σημείο που ένας από τους εμπλεκόμενους χρησιμοποίησε αεροβόλο όπλο, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί ελαφρά ένας άνδρας.

Πίσω από το επεισόδιο φέρεται να κρύβονται παλαιότερες προσωπικές διαφορές μεταξύ των πλευρών. Η αστυνομία παραμένει σε κατάσταση ετοιμότητας, υπό τον φόβο νέας έξαρσης της έντασης.