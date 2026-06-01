Πέθανε ο διεθνής ποδοσφαιριστής Μάριος Οικονόμου σε ηλικία 33 ετών

Δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή ο πρώην διεθνής ποδοσφαιριστής Μάριος Οικονόμου.

Ο Μάριος Οικονόμου, 33 ετών, είχε τραυματιστεί σοβαρά σε τροχαίο με τη μηχανή του και το τελευταίο διάστημα νοσηλευόταν σε πολύ κρίσιμη κατάσταση στο νοσοκομείο Ιωαννίνων.

Τις τελευταίες μέρες οι γιατροί είχαν ξεκινήσει τους ελέγχους για να δουν την εγκεφαλική λειτουργία του Μάριου Οικονόμου, όμως οι εξετάσεις δεν πρόλαβαν να ολοκληρωθούν, μιας και ο πρώην ποδοσφαιριστής των ΠΑΣ Γιάννενα, ΑΕΚ, Παναιτωλικού και αρκετών ομάδων στην Ιταλία έφυγε από τη ζωή.

Η ανακοίνωση του ΠΑΣ Γιάννενα

«Σήμερα η οικογένεια του ΠΑΣ Γιάννινα πενθεί. Ο Μάριος Οικονόμου , ένα παιδί που κέρδισε την αγάπη και τον σεβασμό όλων μας, έφυγε πρόωρα από κοντά μας. Περάσαμε μαζί στιγμές χαράς, προσπάθειας αγώνα.

Πάντα με χαμόγελο, πάντα με καλοσύνη. Στους δικούς του ανθρώπους, στον Πρόεδρό μας και πατέρα του Γιώργο Οικονόμου και την οικογένειά του, εκφράζουμε τη βαθύτερη συμπαράστασή μας και τα πιο ειλικρινή μας συλλυπητήρια.

Η μνήμη του θα παραμείνει ζωντανή σε όλους μας. Μάριε, θα σε θυμόμαστε με αγάπη. Αιωνία σου η μνήμη».