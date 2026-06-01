Καλαμάτα: Μαρτυρίες ότι ο 41χρονος κακοποιούσε την 39χρονη- Τι ισχυρίστηκε ο ίδιος για το λόγο του φονικού

Σοκάρουν τα στοιχεία που βλέπουν το φως της δημοσιότητα σχετικά με τα όσα διαδραματίζονταν πίσω από τις κλειστές πόρτες σε διαμέρισμα του 2ου ορόφου στο κέντρο της Καλαμάτας.

Κάτοικοι της περιοχής κάνουν λόγο για άγρια κακοποίηση η οποία κατέληξε στη δολοφονία της άτυχης 39χρονης.

Όλα έγιναν τα ξημερώματα της Δευτέρας (1.6.26) όταν η αστυνομία δέχτηκε τρεις κλήσεις για περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας στην Καλαμάτα, καθώς γείτονες άκουσαν το ζευγάρι να τσακώνεται και την 39χρονη να καλεί σε βοήθεια.

Στις 1:47 τα ξημερώματα το Κέντρο της ΕΛ.ΑΣ. δέχθηκε κλήσεις από γείτονες που ανέφεραν γυναικείες κραυγές και εκκλήσεις για βοήθεια. Λίγα λεπτά αργότερα, στις 1:52, αστυνομικοί έφτασαν στο σημείο. Ωστόσο, μέσα στα 5 αυτά λεπτά το κακό είχε ήδη γίνει και οι φωνές είχαν σταματήσει.

Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης αστυνομικοί και κάτοικοι χτυπούσαν την πόρτα χωρίς κανείς να ανοίγει. Λίγη ώρα αργότερα ο 41χρονος άνοιξε την πόρτα γεμάτος αίματος.

Κατά την έρευνά τους οι αστυνομικοί βρήκαν την 39χρονη στο πάτωμα της κρεβατοκάμαρας μέσα σε λίμνη αίματος, ενώ φαίνεται να είχε δεχθεί πολλαπλά τραύματα. Στα χέρια της βρισκόταν ένα μαχαίρι.

Αρχικά ο 41χρονος, που εργάζεται σε λογιστικό γραφείο, προσπάθησε να δώσει διάφορες εκδοχές, ωστόσο στο τέλος παραδέχτηκε ότι σκότωσε την ίδια τη γυναίκα του ενώ δίπλα κοιμούνταν τα δύο παιδιά τους…

Ο ίδιος στη συνέχεια ισχυρίστηκε ότι άνοιξε τα μάτια του τα ξημερώματα και είδε από πάνω του τη γυναίκα του να τον απειλεί με μαχαίρι.