Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Τρίτη 2 και την Τετάρτη 3 Ιουνίου 2026

Κηδείες - Πένθη
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΗ ΚΩΝ. ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ
ΕΤΩΝ 95
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 2-6-2026 ΚΑΙ ΩΡΑ 10 π.μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΙΤΕΩΝ
Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ ΛΕΥΚΑΣ
Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΘΑΛΕΙΑ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ : ΜΑΝΤΑΛΕΝΑ ΚΑΙ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ, ΜΙΛΤΑ ΚΑΙ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΚΩΝ/ΝΑ ΧΗΡΑ ΚΩΝ. ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΟΥ
ΤΑ ΔΙΣΕΓΓΟΝΑ ΤΟΥ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»:
α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838,
β) Αθηνών-Ριου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842.
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ΚΗΔΕΙΑ
ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ
ΛΟΥΚΙΑ ΧΗΡ ΔΗΜ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 2 ΙΟΥΝΙΟΥ 2026 ΩΡΑ 4:30 Μ.Μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΑΤΡΩΝ. Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΑΛΕΞΙΩΤΙΣΣΗΣ
ΤΑ ΤΕΚΝΑ ΕΙΡΗΝΗ ΛΙΝΓΚΕΝΣ & ΑΝΝΟ LINGENS, ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ & ΙΩΑΝΝΗΣ ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΦΩΤΕΙΝΗ ΧΗΡ. ΕΥΓ. ΠΕΤΤΑ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ & ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΡΑΠΤΗ, ΜΑΡΙΑ & ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΚΚΙΝΗΣ, ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ ΧΗΡ. ΣΤΕΦ. ΚΑΤΣΑΡΑ
ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
Αντί στεφάνων, όσοι το επιθυμούν, μπορούν να ενισχύσουν τον Σύλλογο Γονιών Παιδιών με Νεοπλασματική Ασθένεια "Η Φλόγα"
Γραφεία Τελετών Βανταράκης
1. Πανεπιστημίου 15, Πάτρα
Τηλ./Fax: 2610 436425, 2610 424551
2. Υποκατάστημα: Π.Ε.Ο. Πατρών- Πύργου 214, Βραχναίικα Πατρών
www.vadarakis.com
email: [email protected]
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ΚΗΔΕΙΑ
TΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ
ΔΙΟΝΥΣΙΑ ΧΗΡΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΑΛΑΝΗ
ΕΤΩΝ 90
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 2 – 6 – 2026 ΚΑΙ ΩΡΑ 11 .00 Π.Μ.
ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ ΛΕΥΚΑΣ ΠΑΤΡΩΝ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΑΛΑΝΗΣ & ΑΝΝΑ ΜΠΙΡΚΟΥ
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΓΑΛΑΝΗΣ
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
* Γραφείο Τελετών Ανδρέου Γεωργ. Κιάφα
Γούναρη 173 & Αγ. Δημητρίου, Πάτρα - Τηλ.: 2610 275295
Κάτω Αχαΐα, Τηλ.: 26930 22077.
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ΚΗΔΕΙΑ
ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΑ ΧΗΡ. ΑΝΤΩΝ. ΚΟΥΣΤΟΥΜΠΑΡΔΗ
ΤΟ ΓΕΝΟΣ: ΜΙΧΟΥ
ΕΤΩΝ 103
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 2 ΙΟΥΝΙΟΥ 2026 ΩΡΑ 11 ΠΜ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΑΝΩ ΠΟΛΗΣ. Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΑΛΕΞΙΩΤΙΣΣΗΣ
ΤΑ ΤΕΚΝΑ ΕΛΕΝΗ ΚΟΥΣΤΟΥΜΠΑΡΔΗ, ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΚΟΥΣΤΟΥΜΠΑΡΔΗ, ΚΛΕΑΝΘΗ ΚΟΥΣΤΟΥΜΠΑΡΔΗ & ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΧΗΡ, ΦΙΛΙΠ. ΜΙΧΟΥ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΣΟΦΙΑ & ΚΩΣΤΗΣ, ΑΡΗΣ & ΑΘΗΝΑ, ΑΝΤΩΝΗΣ & ΜΑΡΙΝΑ
ΤΑ ΔΙΣΕΓΓΟΝΑ ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφεία Τελετών Βανταράκης
1. Πανεπιστημίου 15, Πάτρα
Τηλ./Fax: 2610 436425, 2610 424551
2. Υποκατάστημα: Π.Ε.Ο. Πατρών- Πύργου 214, Βραχναίικα Πατρών
www.vadarakis.com
email: [email protected]
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ΚΗΔΕΙΑ
ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ
ΑΣΗΜΙΝΑ ΚΩΝ. ΜΠΟΥΝΙΑ
(ΕΤΩΝ 77)
ΘΑΝΟΥΣΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 2/6/2026 & ΩΡΑ 11:00 Π.Μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ ΖΑΡΟΥΧΛΕΙΚΩΝ ΠΑΤΡΩΝ. Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ Β' ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ ΛΕΥΚΑΣ ΠΑΤΡΩΝ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: ΜΑΡΙΑ & ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΛΟΒΟΥΡΗΣ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ: ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΜΠΟΥΝΙΑ, ΑΡΓΥΡΩ ΜΠΟΥΝΙΑ, ΘΕΟΔΩΡΑ & ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΕΤΑΞΙΩΤΗΣ, ΒΑΣΙΛΙΚΗ & ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΣΑΡΡΑΣ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ: ΑΣΗΜΙΝΑ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΕΥΒΟΙΑΣ 184 - ΠΑΤΡΑ
ΤΗΛ. ΕΠΙΚ.: 2610 426 787 - 6973 698 042 - 690 66 11 060
ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΟΛΟ ΤΟ 24 ΩΡΟ.
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ΚΗΔΕΙΑ
Τον πολυαγαπημένο μας
ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ ΔΗΜ. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟ
ΕΤΩΝ 94
ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟ ΔΑΣΚΑΛΟ, τ. ΠΡΟΕΔΡΟ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
Κηδεύουμε την Τρίτη 2-6-2026 & ώρα 5 μ.μ. από τον Ι. Ν. Αγίου Νικολάου Κάτω Καλαβρούζας Ναυπακτίας.
ΟΙ ΑΔΕΛΦΕΣ: ΛΑΜΠΡΙΝΗ (χήρα) ΧΡ. ΚΑΚΚΟΥ, ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ (χήρα) ΚΩΝ. ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ, ΑΝΝΑ (χήρα) ΧΡ. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ (χήρα) ΔΙΟΝ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.
* Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη
Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, πλησίον Α’ Δημοτικού Νεκροταφείου Πάτρας -
Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944 320495. Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο, τηλ. 2610 455 151.
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ΚΗΔΕΙΑ
ΤΟΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ ΠΑΤΕΡΑ, ΠΑΠΠΟΥ, ΑΔΕΛΦΟ κ ΘΕΙΟ
ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΟΠΟΥΛΟ
ΕΤΩΝ 88
ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 2-6-2026 & ΏΡΑ 13.00 μ.μ. Η ΝΕΚΡΩΣΙΜΟΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΘΑ ΨΆΛΛΕΙ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ ΖΑΡΟΥΧΛΕΪΚΩΝ ΠΑΤΡΩΝ. Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ Β΄ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ ΛΕΥΚΑΣ ΠΑΤΡΩΝ. Η ΣΟΡΟΣ ΘΑ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΕΝΤΟΣ ΝΑΟΥ 12.30 μ.μ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ κ ΑΓΓΕΛΟΣ ΔΡΙΒΗΛΑΣ, ΤΙΜΟΛΕΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ, ΙΩΑΝΝΑ κ ΦΩΤΙΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ, ΧΡΗΣΤΟΣ κ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ: ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, ΜΙΧΑΗΛ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ: ΙΩΑΝΝΗΣ κ ΑΡΙΣΤΕΑ ΦΡΑΓΚΟΥΛΗ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ κ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΟΠΟΥΛΟΥ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ κ ΒΙΡΓΙΝΙΑ ΣΑΓΙΑ, ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΧΗΡΑ ΠΑΥΛΟΥ ΣΑΓΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
ΕΠΙΘΥΜΙΑ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΑΝΤΙ ΣΤΕΦΑΝΩΝ ΝΑ ΚΑΤΑΤΕΘΟΥΝ ΧΡΗΜΑΤΑ ΣΤΟ ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ
*ΤΕΛΕΤΑΙ – ΜΝΗΜΟΣΥΝΑ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΠΡΑΤΣΙΚΑ 165
Τ. 2610 361.555 Κ. 6979140091 Κ. 6975730357
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ΚΗΔΕΙΑ
Τoν αγαπημένo μας
πατέρα
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΔΗΜ. ΚΩΤΣΙΟΠΟΥΛΟ
{ ΤΑΞΙΑΡΧΟ ΕΝ ΑΠΟΣΤΡΑΤΕΙΑ ΤΗΣ Ε.Λ.Α.Σ}
ΕΤΩΝ:74
Θανόντα κηδεύουμε Τρίτη 2-6-2026 και ώρα 12.00 π.μ. από τον Ιερό Ναό Αγίων Αγγέλων στο Α΄κοιμητήριο Πατρών
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: Γεωργία Κωτσιοπούλου, Νικολίτσα Κωτσιοπούλου
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*ΤΕΛΕΤΑΙ ΑΝΤ. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ή ΜΠΟΥΡΑΣ
1)ΠΟΡΤΕΣ ΑΧΑΪΑΣ:2693092162
2)ΠΑΤΡΩΝ ΠΥΡΓΟΥ 59:ΤΗΛ 2610526888,ΚΙΝ:6974607640
3) ΠΑΝΟΠΟΥΛΟ ΗΛΕΙΑΣ:2624061930
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ΚΗΔΕΙΑ
ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΗ ΚΩΝ. ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ
ΕΤΩΝ 95
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 2-6-2026 ΚΑΙ ΩΡΑ 10 π.μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΙΤΕΩΝ
Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ ΛΕΥΚΑΣ
Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΘΑΛΕΙΑ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ : ΜΑΝΤΑΛΕΝΑ ΚΑΙ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ, ΜΙΛΤΑ ΚΑΙ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΚΩΝ/ΝΑ ΧΗΡΑ ΚΩΝ. ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΟΥ
ΤΑ ΔΙΣΕΓΓΟΝΑ ΤΟΥ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
ΠΑΡΑΚΛΗΣΙΣ ΟΠΩΣ ΑΝΤΙ ΣΤΕΦΑΝΩΝ ΓΙΝΟΥΝ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ
*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»:
α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838,
β) Αθηνών-Ριου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842.
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ΚΗΔΕΙΑ
ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΑΛΕΞΙΟ ΔΗΜ. ΦΩΤΕΙΝΟ
ΕΤΩΝ 80
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 2-6-2026 ΚΑΙ ΩΡΑ 11 π.μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΠΑΝΤΑΝΑΣΣΗΣ ΠΑΤΡΩΝ. Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ Α' ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΔΗΜΗΤΡΑ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ : ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΙ ΑΓΓΕΛΙΚΗ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗ ΦΩΤΕΙΝΟΥ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΟΥ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΕΠΙΘΥΜΕΙ ΑΝΤΙ ΣΤΕΦΑΝΩΝ ΝΑ ΓΙΝΟΥΝ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΠΑΝΤΑΝΑΣΣΗΣ ΠΑΤΡΩΝ
*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»:
α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838,
β) Αθηνών-Ριου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842.
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ΚΗΔΕΙΑ
ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ
ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ ΧΗΡΑ ΙΩΑΝ. ΓΑΛΑΤΗ ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
- ΕΤΩΝ 63
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 3-6-2026 ΚΑΙ ΩΡΑ 1 μ.μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ ΨΑΡΟΦΑΪΟΥ Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΚΑΛΟΥΣΙΟΥ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ : ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, ΜΑΡΙΑ ΚΑΙ ΒΑΣΙΛΗΣ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΗΣ : ΑΣΗΜΙΝΑ, ΑΝΔΡΕΑΣ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΗΣ : ΒΑΣΙΛΗΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΓΙΩΤΑ ΦΩΚΑΣ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»:
α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838,
β) Αθηνών-Ριου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842.
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ΚΗΔΕΙΑ
ΤΟΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΣΩΤΗΡΙΟ ΓΕΩΡΓ. ΠΕΤΤΑ
ΕΤΩΝ 84
ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 3-6-2026 ΚΑΙ ΩΡΑ 12.30 Μ.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΩΝ ΠΑΝΤΩΝ ΠΕΡΙΒΟΛΑΣ. Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΝΕΟΥ ΣΟΥΛΙΟΥ.
Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΕΛΕΝΗ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ : ΝΙΚΟΛΑΟΣ & ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΠΕΤΤΑ,ΣΟΦΙΑ & ΧΡΗΣΤΟΣ ΖΑΒΟΣ,ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ & ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ,ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΤΤΑΣ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ : ΚΥΡΙΑΚΗ ΧΗΡΑ ΑΝΔΡ. ΠΕΤΤΑ,ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ & ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΠΕΤΤΑ,ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ & ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΟΛΦΙΝΟΠΟΥΛΟΣ,ΘΕΟΔΩΡΑ ΧΗΡΑ ΒΑΣ. ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ,ΔΗΜΗΤΡΑ ΧΗΡΑ ΓΡΗΓ. ΠΕΤΤΑ,
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΧΗΡΑ ΣΠΥΡ. ΞΥΠΟΛΙΑ,ΓΕΩΡΓΙΑ ΧΗΡΑ ΓΕΩΡΓ. ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗ,ΧΡΗΣΤΟΣ & ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΞΥΠΟΛΙΑ,ΝΙΚΟΛΑΟΣ & ΕΥΤΥΧΙΑ ΞΥΠΟΛΙΑ,ΔΗΜΗΤΡΑ ΧΗΡΑ ΑΝΤΩΝ. ΔΟΥΒΡΗ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΟΥ : ΒΛΑΣΙΟΣ,ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ,ΙΩΑΝΝΗΣ,ΕΛΕΝΗ,ΕΛΕΝΑ,ΙΩΑΝΝΑ,ΣΩΤΗΡΙΟΣ,ΕΛΠΙΔΑ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΜΙΧΑΗΛ Ν. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 73 ΠΑΤΡΑ
ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.783
e-mail: [email protected]
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ΚΗΔΕΙΑ
ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΛΕΩΝΙΔΑ ΣΤΑΥΡΟΥ ΓΕΡΑΝΙΟ
(ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ ΟΤΕ)
ΕΤΩΝ 86
Θανόντα , κηδεύουμε την Τετάρτη 3/6/2026 και ώρα 1:00 μ.μ. από τον Ιερό Ναό Αγ. Διονυσίου Πατρών. Η ταφή θα γίνει στο Ά Δημοτικό Κοιμητήριο Πατρών.
Η ΣΥΖΥΓΟΣ ΕΛΕΝΗ
ΤΑ ΤΕΚΝΑ ΣΤΑΥΡΟΣ ΓΕΡΑΝΙΟΣ & ΣΤΕΛΛΑ ΚΟΣΚΙΝΑ , ΑΝΤΩΝΗΣ ΓΕΡΑΝΙΟΣ & ΟΥΡΣΟΥΛΑ ΚΑΡΑΜΠΕΛΕΣΗ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΑΡΣΙΤΣΑ (χήρα) ΑΝΔΡ. ΓΕΡΑΝΙΟΥ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΛΕΩΝΙΔΑΣ & ΚΑΤΙΑ , ΕΛΕΝΗ , ΠΑΥΛΟΣ , ΛΕΩΝΙΔΑΣ & ΦΩΤΕΙΝΗ , ΙΩΑΝΝΗΣ , ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΤΟ ΔΙΣΕΓΓΟΝΟ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*ΤΕΛΕΤΑΙ ΣΠΕΤΣΕΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 98, ΠΑΤΡΑ
2610 520050, 6986944494.
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