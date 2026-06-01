Βαρύ πένθος στο Πειραματικό Λύκειο Πατρών για τον χαμό του Ηλία-Κωνσταντίνου Γκέκα

Με βαθιά θλίψη και συγκίνηση η σχολική κοινότητα του Πειραματικού Λυκείου Πανεπιστημίου Πατρών αποχαιρετά τον μαθητή της Β΄ Λυκείου, Ηλία-Κωνσταντίνο Γκέκα, ο οποίος έχασε τη ζωή του μαζί με τον πατέρα του, Διονύση Γκέκα, στο τραγικό τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε στην Πάτρα.

Σε ψήφισμά του, ο Σύλλογος Διδασκόντων εκφράζει την οδύνη του για τον άδικο και πρόωρο χαμό του 16χρονου μαθητή, περιγράφοντάς τον ως ένα ιδιαίτερα αγαπητό μέλος της σχολικής κοινότητας, έναν νέο άνθρωπο με όνειρα, ευγένεια και ξεχωριστή παρουσία στην καθημερινότητα του σχολείου.

Όπως επισημαίνεται, η απώλεια του Ηλία-Κωνσταντίνου και του πατέρα του έχει βυθίσει στο πένθος όχι μόνο την οικογένειά τους, αλλά και ολόκληρη τη σχολική κοινότητα και την τοπική κοινωνία.

Ως ελάχιστο φόρο τιμής στη μνήμη τους, ο Σύλλογος Διδασκόντων αποφάσισε να εκφράσει τα ειλικρινή συλλυπητήριά του προς την οικογένεια, να παραστεί με αντιπροσωπεία του σχολείου στην εξόδιο ακολουθία, να καταθέσει στεφάνι στη μνήμη του μαθητή και του πατέρα του, καθώς και να τηρηθεί ενός λεπτού σιγή στο σχολείο.

Παράλληλα, το ψήφισμα θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα και στα μέσα επικοινωνίας του σχολείου, ενώ αντίγραφό του θα επιδοθεί στην οικογένεια.

«Η μνήμη του Ηλία-Κωνσταντίνου και του πατέρα του Διονύση θα παραμείνει ζωντανή στις καρδιές όλων μας», αναφέρεται χαρακτηριστικά στο ψήφισμα που υπογράφουν η διευθύντρια του σχολείου, Σοφία Κωτσελένη, και τα μέλη του Συλλόγου Διδασκόντων.

Η τραγωδία έχει προκαλέσει βαθιά συγκίνηση στην εκπαιδευτική κοινότητα της Πάτρας, η οποία αποχαιρετά έναν μαθητή που έφυγε από τη ζωή τόσο πρόωρα και άδικα.



Το ψήφισμα του συλλόγου διδασκόντων Πειραματικού Λυκείου Πανεπιστημίου Πατρών

Ο Σύλλογος Διδασκόντων του Πειραματικού Λυκείου Πανεπιστημίου Πατρών, συντετριμμένος από την τραγική είδηση της αιφνίδιας απώλειας του μαθητή της Β΄ Λυκείου Ηλία Κωνσταντίνου Γκέκα, ο οποίος έφυγε τόσο πρόωρα και άδικα από τη ζωή σε ηλικία μόλις δεκαέξι (16) ετών σε τροχαίο δυστύχημα μαζί με τον αγαπημένο του πατέρα, Διονύση Γκέκα, εκφράζει τη βαθιά οδύνη και συγκίνησή του.

Ο Ηλίας Κωνσταντίνος υπήρξε ένα αγαπητό μέλος της σχολικής μας κοινότητας, ένας νέος άνθρωπος με όνειρα, ευγένεια και παρουσία που άφηνε το δικό της αποτύπωμα στην καθημερινότητα του σχολείου. Η απώλειά του, καθώς και του πατέρα του, βυθίζει στο πένθος όχι μόνο την οικογένειά τους αλλά και ολόκληρη τη σχολική κοινότητα και τοπική κοινωνία.

Σε ένδειξη τιμής και ελάχιστου φόρου μνήμης, ο Σύλλογος Διδασκόντων αποφασίζει:

Να εκφράσει τα ειλικρινή και βαθύτατα συλλυπητήριά του προς την οικογένεια και τους οικείους του εκλιπόντος μαθητή και του πατέρα του.

Να παραστεί αντιπροσωπεία του σχολείου στην εξόδιο ακολουθία.

Να κατατεθεί στεφάνι στη μνήμη του Ηλία-Κωνσταντίνου και του πατέρα του.

Να τηρηθεί ενός λεπτού σιγή στη σχολική κοινότητα στη μνήμη τους.

Να αναρτηθεί το παρόν ψήφισμα στην ιστοσελίδα και στα μέσα επικοινωνίας του σχολείου και να επιδοθεί αντίγραφό του στην οικογένεια.

Η μνήμη του Ηλία-Κωνσταντίνου και του πατέρα του Διονύση θα παραμείνει ζωντανή στις καρδιές όλων μας.

Αιωνία τους η μνήμη!