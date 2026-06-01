Κοπάδι δελφινιών εμφανίστηκε δίπλα στην ακτή και εντυπωσίασε λουόμενους στην Εύβοια

Μια ξεχωριστή εικόνα είχαν την τύχη να απολαύσουν όσοι βρέθηκαν σε παραλία της Εύβοιας, καθώς ένα κοπάδι δελφινιών έκανε ξαφνικά την εμφάνισή του κοντά στην ακτογραμμή, χαρίζοντας ένα εντυπωσιακό θέαμα.

Στο βίντεο που καταγράφηκε στην περιοχή, τα δελφίνια φαίνονται να κινούνται στα καθαρά νερά της θάλασσας, πραγματοποιώντας συνεχείς βουτιές και κολυμπώντας σε μικρή απόσταση από την ακτή.

Η απρόσμενη παρουσία τους τράβηξε αμέσως την προσοχή των λουόμενων και των επισκεπτών, οι οποίοι έσπευσαν να καταγράψουν τη στιγμή με τα κινητά τους τηλέφωνα.