Τρόμος για 22χρονη χτες το βράδυ στον Λυκαβηττό- Άγνωστος της επιτέθηκε

Στις 21:20 χθες (31/5) το βράδυ στον Λυκαβητό, άγνωστος άνδρας, ασκώντας σωματική βία, πλησίασε από πίσω μια κοπέλα ηλικίας 22 ετών και την αγκάλιασε.

Η νεαρή τον απώθησε και στη συνέχεια διέφυγε προς την πλαγιά του λόφου, με αποτέλεσμα να πέσει και να τραυματιστεί.

Τον δράστη αντιλήφθηκε ένας περαστικός, ο οποίος τον καταδίωξε, ωστόσο δεν κατάφερε να τον ακινητοποιήσει και εκείνος διέφυγε.