Τρόμος για 22χρονη χτες το βράδυ στον Λυκαβηττό- Άγνωστος της επιτέθηκε

Η κοπέλα κατάφερε να τον απωθήσει ωστόσο τραυματίστηκε όπως διέφυγε στην πλαγιά του βουνού
Στις 21:20 χθες (31/5) το βράδυ στον Λυκαβητό, άγνωστος άνδρας, ασκώντας σωματική βία, πλησίασε από πίσω μια κοπέλα ηλικίας 22 ετών και την αγκάλιασε.
Η νεαρή τον απώθησε και στη συνέχεια διέφυγε προς την πλαγιά του λόφου, με αποτέλεσμα να πέσει και να τραυματιστεί.
Τον δράστη αντιλήφθηκε ένας περαστικός, ο οποίος τον καταδίωξε, ωστόσο δεν κατάφερε να τον ακινητοποιήσει και εκείνος διέφυγε.
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr